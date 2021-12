Eva Irgl razkrila, v kakšni formi je Janez Janša (FOTO)

Poslanka SDS Eva Irgl, ki del zasebnega življenja deli tudi s sledilci na Instagramu, je pred dnevi v pogovoru za Siol razkrila, kaj meni o premierju in predsedniku njihove stranke – Janezu Janši. Prepričana je, da bodo zmagali na volitvah, kako bo šlo sestavljanje na koalicije, pa je po njenih besedah v tem trenutku še težko napovedati.

»Premalo se zavedamo, kako pomemben je za Slovenijo predsednik vlade z izkušnjami, političnim znanjem, mednarodnimi povezavami in politično modrostjo, nabrano skozi leta. Tega nov obraz ne more imeti. Menim, da je Janez Janša v tem trenutku v najboljši politični formi. Zelo ga cenim,« je dejala Irglova, njen citat pa je zaokrožil po družbenih omrežjih. V kakšni politični formi je premier, so – tako kot običajno – med uporabniki precej deljena.

Eva Irgl o Janezu Janši. FOTO: Sds/facebook

Irglova je prepričana tudi, da so ljudje trenutno »prikrajšani za predvsem dobre in vzpodbudne informacije, zasipa se jih samo z ustrahovanjem in umetno dramo.«