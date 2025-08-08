ROMSKA PROBLEMATIKA

Eugenija Carl o dogajanju na Obali: A lahko že enkrat nehamo s to politično korektnostjo

»In ne mi zdaj o pravicah, manjšinah, zaščiti, socialni družbi, sprejetosti, demokraciji ... Dovolj je, dovolj! Naj grejo vsi pametni, sočutni enakopravneži za en teden živet na Dolenjsko, v Belo krajino ali poleti na Obalo, pa da vas vidim,« je zapisala novinarka.
Fotografija: Eugenija Carl FOTO: Leon Vidic, Delo
Eugenija Carl FOTO: Leon Vidic, Delo

Čas branja: 4:27 min.

Novinarka in dopisnica RTV Slovenija Eugenija Carl je zelo aktivna na družbenem omrežju Facebook. Tokrat se je dotaknila romske problematike in s sledilci spregovorila o dogodkih, ki v poletnih mesecih spreminjajo Obalo v samopostrežno trgovino.

»Pred dnevi odnesli iz trgovine za 40 kg prehrambnih artiklov, včeraj študentki - prodajalki v Strunjanu med prerivanjem zvili prst in jo tepli, starcu grozili, ker jih je opozoril, da se ne krade z obešalnikov pred trgovino ... Obala je poleti njihova gratis samopostrežba. A lahko že enkrat nehamo s to politično korektnostjo. Romi so tisti, ki so se vpeli v družbo, plačujejo račune in stanarino, delajo, se izobražujejo, otroke pošiljajo v šolo, ne silijo desetletnic v spolnost, niso oboroženi, ne plenijo vse naokoli, ne grozijo, ne streljajo ... Vsi ostali so ... vsi vemo, kako jih gre poimenovati! Kriminalno družbeno dno!

In ne mi zdaj o pravicah, manjšinah, zaščiti, socialni družbi, sprejetosti, demokraciji ... Dovolj je, dovolj! Naj grejo vsi pametni, sočutni enakopravneži za en teden živet na Dolenjsko, v Belo krajino ali poleti na Obalo, pa da vas vidim.

Ker je sistem pri tem problemu povsem zatajil, me v nadaljevanju vaške straže ne bodo čudile. In bo kdo obležal. Stavim, da je trojica cigank, ki je včeraj napadla prodajalko v Strunjanu že na prostosti.

Iz policijskega zapisnika: »Ob 14.16 so nas poklicali iz prodajalne v Strunjanu. Zaposlena je opazila, da so v trgovino prišle tri ženske, ena od njih je v torbo zložila artikle, zatem pa želela prodajalno zapustiti, ne da bi plačala. Zaposlena jo je na to opozorila, nato sta se prerivali. Podajalka se je lažje poškodovala, vendar je osumljeni kljub temu uspela iztrgati vrečo z ukradenim blagom. Policisti so na kraju identificirali tri ženske iz Novega mesta (stare 41, 20 in 15 let). Policisti zbirajo obvestila v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja.'«

Komentarji sledilcev

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekatere izmed njih.

»Ne glede na vse, kriminalno vedenje nima nič s tem, ali je nekdo Rom ali nekaj drugega. Jasno, da kradejo bolj ljudje z družbenega roba, ki niso izobraženi in nimajo zaposlitev. Rom je Rom. Kriminalno vedenje je kriminalno vedenje. Kako bi vi preživeli, ko bi vas usoda položila v zibko marginalne skupine, v kateri cele generacije živijo brez vode, brez strehe nad glavo, brez izobraževanja, brez delovnih mest ...Kako bi se znašli? Kako bi vedeli, kaj je prav in kaj ni prav? Po moje ni lahko biti v tej koži.«

»Vsi, ki zagovarjajo 'pravice' itd., naj uresničijo vaše besede in odprejo posel na jugu Slovenije ali na obali, pa naj jim kradejo, kako se bodo počutili? Me zanima.«

»To Slovenci vse plačujemo.«

»Točno tako. Od te politične korektnosti ti lahko gre samo na bruhanje, hkrati smo pa tako zagreznili, da tisti, ki stvari poimenuje tako kot so, je takoj označen za nekega -ista.«

»Med epidemijo korona virusa je policija skakala pred ljudi izza vsakega kota, prej in potem pa jih nikjer ni. Pravijo, da so njihova pooblastila omejena. Potem je treba spremeniti zakonodajo!«

»Niso samo domači kriminalci problem pri nas, vsako toliko se pojavijo tudi kake organizirane skupine iz tujine.«

»Vabljeni tudi k nam na Dolenjsko, pri nas je vsak dan pestro.«

»Ukiniti otroške doklade, če otroci ne hodijo v šolo, odklopiti kradeno elektriko od najbližje 'telegrafnice', zapreti vodo in sprehod z buldožerjem čez naselja, ki v bistvu sploh ne obstajajo v nobenih zemljiških knjigah in bo mir.«

