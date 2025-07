Etnografski dragulj na Krakovskem nasipu: Gasparijeve razglednice v povečavah

Slovenski etnografski muzej je odprl novo gostujočo razstavo Podobe naroda na razglednicah Maksima Gasparija, ki je do 31. julija na ogled na Krakovskem nasipu v Ljubljani. Razstava prikazuje izbor izjemne zbirke več kot petsto Gasparijevih razglednic, ki jo je muzej pridobil leta 2023 in velja za eno najpopolnejših in najobsežnejših. Gre za zbirko zbiralca Marjana Marinška. Predstavljene so v obliki povečav, kar obiskovalcem omogoča podrobnejši vpogled v njihovo umetniško in zgodovinsko vrednost.

Razstava, katere avtorji so Miha Špiček, Blaž Verbič in dr. Bojana Rogelj Škafar, prinaša edinstven vpogled v ustvarjalni svet Maksima Gasparija (1883–1980). Kar dvajset let je kot risar in restavrator deloval v Slovenskem etnografskem muzeju, bil je v stalnem stiku z etnografsko tematiko.

Razstavljene so najstarejša znana razglednica iz leta 1903, pomembna serija Vojska v slikah (1914–1918) ter deklaracijske in plebiscitne razglednice, ki so služile kot propagandno orodje v podporo Majniški deklaraciji in priključitvi avstrijske Koroške Jugoslaviji (1920). Razstava se ne omejuje le na zgodovinske dokumente, poudarek je tudi na Gasparijevih najbolj znanih božično-novoletnih in velikonočnih motivih, prizorih iz življenjskega kroga (krst, poroka), tipiziranih in idealiziranih prizorih iz vsakdanjega življenja ter podobah slovenskih Marij.