Erjavec že vpije: »Jezus Kristus, reši nas te vlade!« (FOTO)

Karl Erjavec, večkratni minister, je ob začetku plakatne akcije stranke Zaupanje, v kateri stavi na sloves teflonskega politika, ocenil, da ljudje v politiki pogrešajo dostojanstvo in izkušenost. Zlasti slednje lahko ponudi sam, meni. Prepričan je, da bo stranka, ki jo je s somišljeniki oblikoval lani, po naslednjih volitvah parlamentarna.

»Odporen, vztrajen, teflonski Karl«

Plakati, ki so jih postavili po Sloveniji, so sicer poželi kar nekaj pozornosti.

Z njih Erjavec namreč pozdravlja kot »odporen, vztrajen, teflonski Karl«. Kljub nekaterim kritikam, ki so se že pojavile, da se teflon tudi obrabi in ga je priporočljivo zamenjati, je Erjavec hudomušno odvrnil, da je »teflonski Karl takšne kvalitete, da ta teflon ne zastruplja in tudi ne razpada«.

Ob tem je tudi izrazil obžalovanje, da so nekateri plakati stranke že poškodovani ter da je danes v politiki veliko sovražnega govora in groženj.

»Jesus Kristus, reši nas te vlade!«

Ob tem je objavil tudi fotografije plakatov porisanih za napisi Jezus Kristus reši nas in dodal: »Jesus Kristus reši nas te vlade! Ko sem to prebral na plakatih "Teflonskega Karla", in se malo zamislil, sem si rekel: "Tisti, ki je to napisal na plakatu, je gotovo mislil: "Jesus Kristus, reši nas te vlade!"«