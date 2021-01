Erjavec stopil korak nazaj, oglasil se je Janša

Umik soglasja. FOTO: Zaslonski posnetek

je umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika Vlade Republike Slovenije, je razvidno iz objave na spletnih straneh državnega zbora (DZ). V obrazložitvi je zapisano, da gre za začasen umik do vzpostavitve razmer za normalno delo DZ. O konstruktivni nezaupnici naj bi odločali še ta teden.Do umika soglasja je prišlo potem, ko je bil novi koronavirus potrjen pri poslancu(SD). Več o tem v članku Takšen sklep je sprejel izvršni odbor Desusa . Pod predlog novega mandatarja se je podpisalo 42 poslancev, KUL pa jih za zamenjavo predsednika vlade potrebuje 46.Na Facebooku pa se je oglasil tudi premier. »Enoten cilj kaviar levice #StrankaLMS #strankaSD #strankalevica #SAB nikoli ni bil prevzem odhovornosti in nova vlada v teh kriznih razmerah, temveč zgolj nagajanje in širjenje #koronavirus po načelu: “Kolikor več okužb in mrtvih, toliko bolje za #KUL”. Če bi rušenje #vladaRS že uspelo, pa čimvečji kaos, obtoževanje aktualne vlade in volitve. Tako prozorno, da ni možno več skrivati. V 10 mesecih so zavrnili vse pozive in ponudbe za sodelovanje pri obvladovanju epidemije ter se tako povzpeli na sramotno prvo mesto destruktivnih med vsemi “opozicijami” v Evropski uniji,« je zapisal Janša.