Erjavec sporočil, da je stranka Desus spet enotna

Izvršni odbor Desusa od strankinih poslancev pričakuje, da bodo spoštovali sklepe organov stranke, torej tudi podprli konstruktivno nezaupnico in kandidaturo svojega predsednika Karla Erjavca za predsednika vlade, sta po seji povedala Erjavec in predsednik sveta Anton Urh. Na seji so sodelovali tudi predsedniki pokrajinskih organizacij Desus.



»Dogovorili smo se, da je Desus spet enoten, kot smo tudi pričakovali, in da bomo vsi spoštovali sklepe tako izvršnega odbora kot sveta stranke,« je v izjavi novinarjem po seji izvršnega odbora povedal Urh. To je po njegovih besedah sporočilo vsem članom Desusa.



Na seji sta bila od poslancev Desusa vodja poslanske skupine Franc Jurša, ki pa izjave ni dal, ter Jurij Lep. Ivan Hršak in Branko Simonović sta se po navedbah Erjavca zaradi slabega počutja opravičila.



Erjavec je po seji odbora ugotavljal, da enotno stojijo za sklepi organov stranke glede tega, da so v opoziciji in da podpirajo njegovo kandidaturo za predsednika vlade. Tako Erjavec pričakuje, da bodo poslanci Desusa v ponedeljek, ko bo državni zbor predvidoma razpravljal o konstruktivni nezaupnici, podprli njegovo kandidaturo. Spomnil je, da so najmanj trije to že izkazali s tem, ko so se januarja podpisali pod prvi predlog konstruktivne nezaupnice.

