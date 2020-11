»Erjavec se obnaša, kot da je že novi predsednik«

Polnar: Kot da je že predsednik

Za zdaj ne bodo zapustili vlade

Zadržani do špekulacij

Poslanska skupina DeSUS je ob špekulacijah o njihovem morebitnem prestopu v KUL dogovorjena, da bo enotna in da na vrat na nos ne bodo zapuščali vlade. O tem sicer odločijo organi stranke. So pa nekateri poslanci zadržani do tega, da se kandidat za predsednikaše pred koncem kongresa sestaja s političnimi akterji.Potem ko se je Erjavec pred nekaj tedni sestal tako s premierjem Janšo kot z vodilnim pobudnikom Koalicije ustavnega loka (KUL), ki je potencialni mandatar morebitne nove vlade, se je v četrtek sešel tudi s predsednikom SMCVodja poslancev DeSUS Franc Jurša je danes v DZ povedal, da ga je Erjavec seznanil s pogovori. Priporočal pa mu je, naj še zadnje dni pred iztekom volitev za individualne funkcije v DeSUS dela na tem, da bo tudi izvoljen za predsednika. Poslancu DeSUSpa se zdi čudno, da se Erjavec, ki niti še ni izvoljen, obnaša tako, kot da je že predsednik stranke.Delegati kongresa DeSUS sicer lahko od danes do torka po pošti glasujejo za predsednika in podpredsednike stranke.Rezultate bodo razglasili 5. decembra. Erjavčev protikandidat je, a Erjavec, ki ga je z mesta predsednika po 15 letih januarja spodrinila, po njenem odstopu pa se vrača v politiko, velja za favorita.Kongres DeSUS je pomemben tudi v luči namere KUL, v katerega so že vključene opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, za konstruktivno nezaupnico vladi. Same za uspeh nezaupnice nimajo dovolj glasov, zato računajo zlasti na poslance SMC in DeSUS.A za zdaj kaže, da DeSUS na vrat na nos ne glede na novo vodstvo ne bo zapuščala Janševe vlade. Uradne izjave poslancev o tem so sicer nekoliko različne. Po Polnarjevih besedah so se v poslanski skupini dogovorili, da ostanejo v tej koaliciji in da ostanejo stabilen, konstitutivni element te vlade.Jurša je dejal, da se o tem, v kateri koaliciji bodo sodelovali, niso pogovarjali. Je pa poudaril, da so zdaj člani Janševe koalicije. Šele če bo prišlo do kakšni sprememb, se bodo o tem pogovarjali. Sredi novembra je sicer na vprašanje, ali so zadovoljni v koaliciji, odgovoril, da bi morali analizo delati marca. Na četrtkovem srečanju poslanske skupine so zlasti sklenili, da želijo ostati enotni, je danes še povedal Jurša.Tudi poslanecje zatrdil, da so se dogovorili le, da bodo enotni, o drugih zadevah pa se bodo pogovarjali z novim predsednikom DeSUS, na klavzuri. Hršak pričakuje zmago Erjavca, a poudarja, da predsednik ne more sam odločati, v kateri koaliciji bodo.Poslanec DeSUSje danes povedal, da so poslanci DeSUS enotni in skrbijo za izvajanje koalicijskega sporazuma oz. za uresničevanje strankinih predlogov. Potrdil je stališče poslancev, da na vrat na nos ne bodo zapuščali koalicije. Končna odločitev je sicer v rokah organov strank, a po Simonovičevih besedah ni nujno, da bodo poslanci sledili vsaki odločitvi.Poslanci DeSUS so zadržani tudi do špekulacij, da bi utegnil biti Erjavec kandidat za mandatarja, če Damijan ne bi imel potrebnih 46 poslanskih glasov za zamenjavo Janševe vlade.»Zdi se mi do skrajnosti neverjetno, da bi bil mandatar ali pozneje predsednik vlade nekdo, ki ima v DZ pet poslancev. To je kvadratura kroga, ki je tudi Erjavec ne bo mogel razrešiti,« meni Polnar, ki ga KUL ne zanima.