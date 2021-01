Erjavec razmišlja o umiku kandidature, Bratuškova mu svetuje

Erjavec zanikal razkol v Desusu Izvršni odbor Desusa je svetu stranke predlagal tudi, da priporočijo poslanski skupini stranke, naj podpre konstruktivno nezaupnico, je v izjavi novinarjem povedal Erjavec.



Dopisna seja sveta stranke se je že začela, izid glasovanja bo predvidoma znan v torek zvečer.



Erjavec, ki je minuli torek in petek dolgo sestankoval s poslanci DeSUS, je izvršni odbor danes podrobno seznanil z dogajanjem v zadnjem tednu. Tudi z odločitvijo Branka Simonoviča, da ne prispeva podpisa. KUL po besedah Erjavca kljub temu računa, da bodo prejeli višjo podporo za oblikovanje nove vlade. »Poslanci bodo pač glasovali po svoji vesti, pričakujem pa, da bodo podprli nezaupnico,« je dejal Erjavec. Povedal je še, da s Simonovičem o tem nista več govorila. Prepušča, da se bo odločil po svoji vesti, posebnega odziva članstva na to pa po Erjavčevih besedah ni.



Ponovil je, da se bo po glasovanju o nezaupnici temeljito pogovoril tudi s kmetijskim ministrom iz vrst Desusa Jožetom Podgorškom, ki še dela v vladi Janeza Janše. Za zdaj ostaja član Desusa, današnje seje izvršnega odbora pa se ni udeležil oz. se je opravičil.



Na vprašanje o razklanosti Desusa je Erjavec odgovoril, da to posluša že 15 let. Kot je dejal, jim današnja anketa javnega mnenja kaže okoli triodstotno podporo, s čimer je zadovoljen, zlasti glede na krizno obdobje stranke v zadnjem letu. Imeli so dva kongresa, pa tudi glede konstruktivne nezaupnice so različna stališča. Težavo Erjavec vidi le v mestni organizaciji Desus Ljubljana, ki ima ves čas drugačna stališča. A če bi bila stranka razdeljena, po Erjavčevem mnenju sklepi organov ne bi bili soglasni.



Tudi današnje sklepe je izvršni odbor sprejel soglasno in Erjavec je prepričan, da jih bo »praktično soglasno« sprejel tudi svet stranke, morda le z izjemo predstavnikov ljubljanske mestne organizacije. »A oni se bodo pač morali odločiti, ali podpirajo to politiko. Če je ne, bi bilo prav, da funkcionarji te organizacije odstopijo,« je dejal.



Na vprašanje, ali je pripravljen na glasovanje o konstruktivni nezaupnici, je odgovoril: »Jaz sem pripravljen za vsako situacijo. Če ne bi bil, se ne bi lotil tega projekta.«



se po poročanju RTV Slovenija s predsedniki strank LMŠ, Levica, SD in SAB, ki so združene v Koalicijo ustavnega loka (KUL), pogovarja o tem, da bi zaradi okužb z novim koronavirusom sam začasno umaknil soglasje k imenovanju za mandatarja.Erjavec trenutno zbira pravna mnenja o tej možnosti. Odločitev bo sprejel še danes, še poroča RTV Slovenija. To je za STA potrdila predsednica SAB, ki pa Erjavcu predlaga, da počakajo na torkov kolegij predsednika DZ, na katerem bodo sicer sprejeli odločitev o sklicu izredne seje, saj mora po njenem prepričanju rešitev najti vodstvo DZ.Kot je znano, je koalicija KUL z 42 podpisi prejšnji petek vložila konstruktivno nezaupnico. Glasovanje naj bi bilo v sredo, zaradi nevarnosti, da so se poslanci, ki so v petek sodelovali na seji Knovsa,, pa v KUL želijo, da bi bilo glasovanje kasneje, a ga morajo po pravilih izvesti najkasneje do petka. Med tistimi, ki so imeli tvegani stik, so tudi štirje poslanci predlagateljic konstruktivne nezaupnice.Pred tem je izvršni odbor Desusa svetu stranke predlaga, naj vstopi v KUL.Danes so sicer iz SD sporočili, da je okužen vodja njihove poslanske skupine. Poslovnik državnega zbora ne omogoča, da bi poslanci tajno glasovanje lahko izpeljali v sklopu seje na daljavo.Poslovnik DZ in ustava sicer določata, da mora po vloženi nezaupnici državni zbor volitve novega predsednika vlade izpeljati v sedmih dneh. Torej je zadnji skrajni rok za izpeljavo seje ta petek, je pojasnil predsednik DZZorčič verjame, da bo datum seje ostal sreda. Po njegovi oceni namreč prestavitev seje, na primer na petek, ne rešuje težave poslancev, za katere bi se na testiranju morebiti izkazalo, da so okuženi z novim koronavirusom, poroča STA.DZ lahko z večino vseh poslancev odloči tudi drugače in rok glasovanja raztegne na 30 dni, a Zorčič dvomi, da se bo to dejansko zgodilo, ker se tudi čez 30 dni lahko zgodi kakšna potencialna okužba ali tvegan stik.