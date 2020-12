Erjavec razkril, kako bo kandidiral za mandatarja

Novi-stari prvak Desusaje pojasnil, da bo kandidiral za mandatarja morebitne nove vlade le, če bo imel 46 poslanskih podpisov. Toliko jih je namreč potrebnih za uspeh konstruktivne nezaupnice vladi, ki jo napovedujejo opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, združene v KUL. Koliko podpisov je že uspel zbrati, Erjavec ne razkriva.Erjavec je namreč tudi za stranke KUL, ki imajo same premalo glasov za uspeh konstruktivne nezaupnice, možen kandidat za mandatarja nove vlade, pred njim pa je bil to ekonomist, tudi nekdanji minister v prvi Janševi vladi.Preberite tudi:Nekatere od strank iz KUL so v minulih dneh pojasnile, da bodo podprle tistega kandidata, ki bo uspel zbrati 46 poslanskih glasov. Erjavca je pri mandatarski kandidaturi v četrtek podprl tudi svet Desusa, ki je hkrati izglasoval odhod stranke iz trenutne koalicije.A za zdaj še ni znano, na koliko poslancev svoje petčlanske poslanske skupine lahko Erjavec računa pri poskusih oblikovanja nove vlade. Njegovi poslanci namreč molčijo,pa je javno povedal, da Erjavca ne bo podprl. Zaradi njegovih besed o nekdanjem večkratnem ministru, ki je v začetku decembra ponovno prevzel vodenje stranke upokojencev, so mu napovedali celo izključitev iz stranke.Preberite tudi:Medtem je predsednik SMCv petek sporočil, da je vseh osem poslancev SMC enotnih v tem, da Erjavca ne podpirajo za mandatarja.Kdaj bo prišlo do vložitve konstruktivne nezaupnice, tako še ni znano, po nekaterih napovedih pa naj bi se to zgodilo še letos.