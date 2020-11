Erjavec brez dlake na jeziku o Pivčevi in Janševi vladi

V petek so delegati upokojenske stranke Desus začeli izredni volilni kongres, kjer bodo po odhodu Aleksander Pivec izbirali novo vodstvo. Kandidata sta dva – Srečko Felix Krope in Karl Erjavec, a zdi se, da je večji favorit prav Erjavec, ki je dolga leta stranko že vodil. Kongres bo zaradi epidemije izpeljan po pošti, izidi pa bodo znani predvidoma 5. decembra.



Ob začetku kongresa je Erjavec delegatom napisal dolgo pismo na osmih straneh, ki ga v celoti objavljamo na dnu članka.

Erjavec je družini obljubil, da se v politiko ne bo vrnil

V pismu je med drugim navedel, da je po januarskem kongresu »odšel pomirjen z odločitvijo kongresa, saj sem vedel, da sem v 15 letih naredil veliko dobrega za našo stranko, za razvoj stranke, za uresničitev programa stranke in za naše volivce. To zavedanje me je pripeljalo do odločitve, da sem se popolnoma umaknil iz političnega in javnega življenja. Zato sem tudi odstopil kot minister za obrambo in sprejel odločitev, da ne bom več aktivno deloval v stranki. Mnogi v stranki in zunaj stranke so pričakovali, da bom izstopil iz stranke, saj je to bila pogosta praksa v stranki. Tako so storili tisti, ki jim je bilo zaupano vodenje stranke na januarskem kongresu. Ostal sem član stranke, ker je to moja stranka, ki jo imam zelo rad. Novinarjem sem odvrnil, da bom ostal v stranki do konca svojega življenja.«



Odločitev, da ponovno sprejme kandidaturo za predsednika stranke, ni bila lahka, kot pravi, »saj sem dal javno obljubo, da se za vselej umikam iz politike in javnega življenja, in tudi svoji družini sem dal enako obljubo. Po tehtnem premisleku sem ugotovil, da si ne bi nikoli odpustil, da se nisem odzval vabilu številnih zvestih članov stranke, da naj se aktivno vrnem v stranko in da naj pomagam s svojimi izkušnjami in znanjem rešiti stranko Desus iz težav, v katerih se stranka nahaja.«

Obžaluje, da je sodeloval z Jankovićem in s Pivčevo

»Danes ocenjujem, da je bila napaka in slaba odločitev, da smo na zadnjih parlamentarnih volitvah sodelovali v koaliciji z Zoranom Jankovićem, saj so nam to volivci zunaj Ljubljane zamerili. Moja napaka je tudi bila, da smo po zgodovinskem rezultatu, ko smo dobili 10 poslancev, sprejeli v stranko vse, ki so si želeli delovati v stranki. Žal se je kasneje pokazalo, da so mnogi od njih prišli le zaradi uresničevanja lastnih interesov in zaradi povzpetništva,« je napisal in izpostavil tudi primer nekdanje predsednice Aleksandre Pivec.



»Nekdanja predsednica je prišla v stranko v letu 2017 in po nekaj mesecih dela v stranki postala državna sekretarka. Po parlamentarnih volitvah leta 2018 je že postala ministrica. Praktično v dveh letih članstva v stranki je postala državna sekretarka in ministrica. Moja napaka je bila, da sem kot predsednik stranke pozabil na tiste, ki so se izkazali z dolgoletnim delom v stranki. Za takšno nepošteno in slabo kadrovsko politiko prevzemam v celoti svojo odgovornost. Gotovo bi moral kot predsednik stranke takšna kadrovanja preprečiti in poskrbeti, da v stranki napredujejo tisti, ki so si to zaslužili z dolgoletnim delom v stranki.«

Obregnil se je tudi ob delovanje Janševe vlade

»Ugotavljam, da naš minister za zdravje Tomaž Gantar odlično opravlja svoje delo. Opažam pa, da vlada sprejema nekatere pomembne odločitve mimo mnenja našega ministra. Na splošno ta vlada več pozornosti namenja ideološkim temam, spreminjanju medijev in kadrovskim zadevam. To seveda ni dobro in po nepotrebnem razburja večji del slovenske javnosti. Ne bom opisoval konkretnih primerov, ker so ti primeri znani. Prepričan sem, da je bilo vodstvo stranke do teh pojavov preveč tiho in se izgovarjalo, da smo neideološka stranka. Če bom predsednik stranke Desus, se bo moj glas slišal in ne bom nikomur tiho,« je zapisal.



Erjavec je v pismu še navedel, da bo v primeru, da ne bi dobil zadostne podpore za predsednika stranke, njegov umik iz politike in javnega življenja tokrat dokončen.