Eriko Žnideršič pustili na cedilu: odpovedali štirje gostje, studio skoraj prazen

Gost tokratne Tarče je bil novi v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav. Sodelovati bi moral tudi nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek, a si je danes dopoldne premislil. Poleg njega pa so povabilo zavrnili tudi: Andreja Potoočnik, tesna sodelavka Počivalška, direktor Gene Planeta, Matej Skočir državni sekretar, ki je na bolniški. Beseda je tekla o nabavi zaščitne opreme v času epidimije leta 2020, o komunikaciji med glavnimi akterji in o provizijah, ki naj bi si jih razdelili.

Sama ovadba naj bi toliko časa stala pri vodji NPU-ja, ker da so popisovali priloge, so pojasnjevali takrat pristojni. »Lahko popis prilog traja pet mesecev?« je vprašala voditeljica Erika Žnidaršič. »Jaz mislim, da ne in tukaj je temeljno vodilo, da je treba delo organizirati tako, da je opravljeno čim prej. Prav to je eden od temeljnih razlogov, da sem kot v. d. generalnega direktorja policije odredil nadzor nad delom NPU-ja,« se je odzval Lindav.

V drugem delu oddaje so razkrili povezave med nekdanjim ministrom in agencijo Pristop. Gost drugega dela oddaje je Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča.