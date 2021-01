Eric brez rok slika z nogami

Prazniki so za nami, poštarji, ki so morali raznositi težke vreče, v katerih ni manjkalo voščilnic, pa so si malce oddahnili. Med njimi so bile tudi tiste z motivi 17-letnega slikarja Erica Pibernika iz Metlike, ki svoje umetnine ustvarja z nogami, ne z rokami. Rodil se je z razvojno napako, trpi za fokomelijo, pri kateri se proksimalni deli udov, pri njem gre za roke, niso razvili. »Kljub svoji razvojni napaki si ne dovolim, da bi me kar koli ustavilo, saj sem po naravi trmasta in vztrajna oseba, ki nikoli ne obupa. Že od rojstva vse stvari počnem z nogami. Moje noge so moje roke. Na za...