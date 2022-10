EQE: elegantna vožnja do Milana brez polnjenja

Ura je 6.05, ko zapeljem iz domače garaže in zavijem na obvoznico. Obzorje na vzhodu se prebuja, meglica se še nekoliko plašno zadržuje v nižini, vendar bo čez nekaj ur tudi prestolnica obsijana z jesenskim soncem. Jutranja spokojnost v prometu me pomirja, z glasovnim ukazom izberem svojo najljubšo glasbeno knjižico in se prepustim lahkotnosti vožnje.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Star Import