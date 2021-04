Epilog protesta dijakov: sodnica se je opravičila (VIDEO)

Mariborska okrajna sodnica je ustavila postopek proti mariborskemu dijaku. Zagovornikpričakuje takšno odločitev tudi v primeru ostalih dveh dijakinj, ki sta se znašli v enakem postopku.Gosak je bil eden izmed dijakov, ki so 9. februarja na Trgu svobode v Mariboru protestirali za vrnitev v šolske klopi. Tedaj je šest polnoletnih dijakov prejelo globo, trije mladoletni dijaki pa poziv k sodniku za prekrške z utemeljitvijo, »da naj bi z zbiranjem huje ogrožali javno zdravje oseb v Sloveniji, čeprav so ves čas ohranjali razdaljo in nosili maske«. Po burnem odzivu slovenske javnosti, ko so se tudi nekateri politiki zavzeli na dijake, je sodnica danes ustavila postopek proti enemu izmed njih.Ob odhodu z okrajnega sodišča je Gosak dejal, da je očitno zmagal razum, da se je postopek ustavil, sodnica pa se je v imenu sodstva opravičila. Tudi tokrat se je pred poslopjem sodišča zbrala množica ljudi in tako izrazila podporo dijakom.Ministrica za izobraževanjeje tedaj v odzivu dejala, da gre za mlade odrasle, za katere verjame, »da razumejo in tudi prevzemajo odgovornost za svoja dejanja«. To je prvi korak v svet odraslosti, je še dejala.