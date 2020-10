Beovićeva: Odpovejte zasebna druženja, tudi ta ob 1. novembru

Predlagajo zaprtje čim prej: športna rekreacija in gostinstvo

Kaj pa zaprtje šol? Morda tudi to prihaja

Epidemiološka slika v Sloveniji je vse bolj skrb vzbujajoča. V nedeljo je bilo potrjeno 169 okužb, negativnih pa je bilo 1236 testov . Delež pozitivnih testov je bil ponovno velik, tokrat 12-odstoten. Aktivno okuženih je 3444 ljudi, skupaj se je od začetka epidemije potrjeno okužilo 8832 oseb. Umrli sta še dve osebi, skupaj 169.Vodja strokovne skupine za covid 19je bila v nedeljo jasna: rdeči fazi se ne bomo mogli izogniti . Prvi dan novega tedna pa je povedala:»Bližamo se mejniku sprejetja tretjega paketa oranžne faze. Temu se bližamo zelo hitro. Praktično smo že tam. Ukrepi morajo biti smiselni, tako da zapiramo dejavnosti, kjer je tveganje večje. Pri dejavnostih, kjer pride do mešanja ljudi, ki se sicer ne srečujejo v družini ali v službi.« To so športne dejavnosti, gostinske dejavnosti. »V zaprtih prostorih se širi virus hitreje kot na prostem. Tudi mask se ne nosi in se lahko virus širi po zraku.« Glede na številke bi bilo dobro, da se to stori čim prej in potem čim prej odpre. »Je pa seveda odločitev vlade, gospodarstva, da jih še pustijo zaradi učinkov v gospodarstvu.«Pravi, da so ukrepi seveda neprijetni, a je treba vedeti, da so začasni: »Če smo pri ukrepih hitri, učinkoviti, lahko v obdobju štirih tednov zmanjšamo število novo okuženih in potem spet odpremo določene dejavnosti.«Sprijaznili so se s tem, da virusa ne bomo mogli eliminirati. Treba bo znati živeti z virusom. »Misel je, da bi občasno zapirali določene dejavnosti in uspeli pripeljati vse nas do temeljitejše rešitve problema covid-19.«Dodala je, da je veliko tistih, ki so pristali v bolnišnici zaradi covida, posledica zasebnih druženj. Vsem predlaga, da odpovejo zasebna druženja nad 10 ljudi, ker to pomeni, da se jih udeležujejo ljudje iz različnih gospodinjstev, različnih koncev.»Šole predstavljajo kar en delež med pozitivnimi vsak dan. Predvsem med starejšimi. Naš predlog je, če bi zapiral te dejavnosti, ki so v tretjem paketu oranžne faze, da bi del šolanja šel na daljavo. Predvsem srednje šole. Ampak, še enkrat poudarjam, da bi to bilo začasno.«»Potrebujemo nekaj, kar bo val obrnilo navzdol. Posvetujemo se s kolegi iz tujine, zadnje čase je zanimivo posvetovanje s kolegi z Balkana, Srbija, Kosovo. Situacija je bila huda, nato pa so ukrepi počasi prijeli, s skupnim zavedanjem ljudi, da gre za res. Stvari se začnejo izboljševat, ko ljudje dojamejo, da virus obstaja in da se je treba paziti. Žal je to grd način spoznanja.«