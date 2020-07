Panika v Hrastniku, aktivirali rdečo cona

Zaskrbljujoče novice prihajajo iz občine Hrastnik, ki je v zadnjem tednu postala novo žarišče. v zadnjem tednu potrdili že 19 okužb, s takšno rastjo pa bo jutri 10 odstotkov vseh pozitivnih na covid-19 v Hrastniku, pravi župan Marko Funkl: »Situacija je precej resna.«



V občini zapirajo vsa otroška igrala in igrišča, upravna enota in občina bosta odprti le za nujne primere, stranke se morajo prej naročiti po telefonu ali elektronski pošti. Izdali so prepoved kurjenja, saj je sum na okužbo tudi med gasilci.



v domu starejših Hrastnik je okuženih že sedem ljudi, štirje zaposleni ter trije stanovalci. Dva stanovalca se zdravita v UKC Maribor, enega okuženega pa so premestili v t. i. rdečo cono, ki so jo aktivirali in kamor bodo nameščali vse okužene stanovalce.



Tudi v zdravstvenem domu so sprejeli nekatere ukrepe in priporočila. Kot je povedal direktor Gregor Pajič, do nadaljnjega brez predhodne najave ne bo mogoč dostop do zaprtih prostorov. Za nujne primere naj pacienti pokličejo na telefonsko številko 112 ali 03 56 54 451, vse ambulante, dispanzerji in oddelki zdravstvenega doma pa bodo dosegljivi v siceršnjih urah poslovanja.

Poročali smo že, da so v torek v Sloveniji opravili 1112 testiranj na novi koronavirus in potrdili 19 primerov, skupno tako že 1878.Kot je povedala epidemiologinjaz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), prihajajo primeri iz praktično vseh regij z izjemo Goriške. Po več primerov so imeli v Velenju, in sicer pet, ter v Hrastniku, kjer so potrdili dva.Večinoma gre za lokalni prenos, takih primerov je bilo 11, manj pa je bilo uvoženih primerov. Točneje je en primer povezan z uvoženim primerom iz Avstrije, en vir okužbe je še neznan, v enem primeru je bila diagnoza postavljena v tujini, in sicer v Italiji, pet primerov pa je še v epidemiološki preiskavi. Dva primera okužbe v Velenju sta povezana z že obstoječim skupkom tamkajšnjih obolelih, ostali pa so še v epidemiološki preiskavi. Tudi obe v Hrastniku na novo potrjeni okužbi izhajata iz že obstoječega skupka, je navedla Grgič Vitkova. V Hrastniku je okužba vdrla v tamkajšnji dom za starejše.Skupaj so pristojni v zvezi z danes potrjenimi primeri odredili okoli 50 karanten, vendar jih bo po oceni epidemiologinje še nekaj, saj podatke še obdelujejo in je nekaj ljudi še v epidemiološki preiskavi. Glede možnosti preventivne samoizolacije je Vitkova ocenila, da dokler ni znan rezultat testa, je za člane istega gospodinjstva "gotovo dobro, da smo malo bolj previdni in da pazimo", saj bi bilo v primeru naknadnega pozitivnega testa lažje obvladati razmere.Epidemiologinja sicer težko ocenjuje morebitne trende, saj številke dnevno nihajo. Kot je sicer priznala, je zaenkrat »videti, kot da se stvar umirja«. Prav tako je po njenem še prezgodaj za oceno učinkov doslej sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja okužb.Grgič Vitkova je ob tem izpostavila, da v Sloveniji opravijo veliko število testiranj. Ob koncih tedna so sicer številke nekoliko nižje, kar pa je po njenih besedah normalno, saj se ljudje ob vikendih in praznikih pri vseh boleznih v manjši meri kot sicer oglasijo pri zdravniku.Regionalni epidemiologi zaenkrat skušajo obdelati vse stike, če pa se bodo številke zvišale, bo treba tudi okrepiti vire, ki so jim na voljo, je še dodala predstavnica NIJZ.