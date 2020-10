Epidemiologi na robu zmogljivosti: državljane pozivajo k pomoči

Zaradi novega rekordnega števila okuženih je Nijz na robi zmogljivosti. Epidemiologi, ki iščejo stike okuženih, bodo iskali le še med najranljivejšimi. Prioritetno bodo iskali stike okuženih v domovih starejših, socialnovarstvenih zavodih, šolstvu, zdravstvu in skupnih gospodinjstvih, je povedal predstojnik centra za nalezljive bolezni na Nijz Mario Fafangel za TV Slovenija. Računajo na vse okužene, da sami obvestijo stike, ti pa naj ravnajo preventivno.



Domove za starejše in socialnovarstvene zavode so izbrali, ker je v njih najranljivejša populacija in sta tudi smrtnost zaradi bolezni ter breme za zdravstveni sistem lahko največja. Zdravstvene ustanove so pomembne, da družba sploh lahko deluje, brez njih pa ni druge možnosti kot lock down. Šolstvo je pomembno z družbenega vidika, da lahko otroci in mladostniki ostanejo v šolskih klopeh. Tesni stiki v skupnih gospodinjstvih pa so tisti, ki najpogosteje generirajo nove primere, je pojasnil Fafangel.

Epidemiološka situacija se ne umirja

Epidemiologi delajo vsak dan več, nikakor manj, je poudaril Fafangel. Epidemiološka situacija se namreč ne umirja. To pa po njegovih besedah pomeni, da epidemiologi potrebujejo pomoč. Vsi tisti, ki bodo dobili informacijo, da so bili v stiku z okuženo osebo, naj karseda pazijo, da ne bi bolezni širili naprej, delajo od doma, če je to mogoče, pazijo na higieno rok in kašlja ter uporabljajo masko, če ni mogoče ohranjati medsebojne razdalje. Ob prvih znakih bolezni pa naj pokličejo svojega zdravnika in se osamijo.



Raste tudi število hospitaliziranih. Infekcijska klinika v Ljubljani je postala izključno covid bolnišnica. Tamkajšnje bolnike so preselili v bolnišnico Petra Držaja v Šiški.