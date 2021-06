Epidemije je konec, a minister Poklukar svari pred novo nevarnostjo

V Sloveniji se bo danes zaključila epidemija covida-19, a grožnje novega koronavirusa še ni konec, je danes opozoril minister za zdravje. Ključni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa še naprej ostajajo cepljenje proti covidu-19 ter nadaljnje izvajanje epidemioloških ukrepov oziroma postopno sproščanje teh.Kot je ob robu zasedanja sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov v sestavi ministrov za zdravje izpostavil Poklukar, je edina pot iz krize zadostna precepljenost prebivalstva. »Epidemija je pokazala, da je cepljenje najpomembnejši zdravstveni ukrep, brez katerega si ne moremo predstavljati prihodnosti. Tako kot prihodnost Evrope tudi cepljenje temelji na solidarnosti in sodelovanju. Cepljenje je odločitev za naše zdravje in za naša življenja. To je majhen korak za posameznika pa vendar velik korak za slovensko in evropsko družbo,« je še izpostavil Poklukar.Po njegovih besedah je tudi za zaščito pred širjenjem delta različice koronavirusa pomembno, da v družbi dosežemo zadostno precepljenost prebivalstva. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da se delta različica širi hitreje in da pri tem bolezen za tiste, ki niso cepljeni, poteka v težji obliki.Po Poklukarjevem mnenju je ključno tudi to, da se s precepljenostjo zmanjša dnevno število okuženih prebivalcev ter da Slovenija tudi na tak način obvlada morebitni izbruh delta različice koronavirusa.