Epidemija vplivala na cene goriva? Tako nizkih dolgo nismo imeli

Bencin še nikoli cenejši

Popolna liberalizacija trga pogonskega goriva je pokazala, da so trgovci od 1. oktobra do danes le nekajkrat spremenili cene dizla in 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj hitrih cest in avtocest. Cene se, kot kaže, spreminjajo usklajeno po servisih po državi, ne glede na velikost kraja.V tretjem tednu po deregulaciji cen goriva je cena bencina zunaj avtocest na nižji ravni, kot je bila v dolgem obdobju enega evra, ko jo je od 7. aprila držala tudi vlada.S spletne strani goriva.si je razvidno, da je Petrol cene 95-oktanskega bencina zunaj hitrih cest in avtocest znižal za kar 0,12 centa, na 0,988 evra za liter (pred tem so se cene gibale 0,998 v 1. tednu in 0,999 v 2. tednu), medtem ko je ceno dizelskega goriva zvišal na 1,017 evra (pred tem 1,002 evra v 1. tednu in 1,016 evra v 2. tednu).OMV je ceno bencina v tem tednu znižal na malenkost pod evro na 0,999 evra, medtem ko so ceno za liter dizelskega goriva dvignili na kar 1,019 evra.Na servisih MOL Slovenija liter 95-oktanskega bencina vztraja pri 0,999 evra, liter dizla pa so tudi oni dvignili na 1,016 evra.Na avtocestah še vedno ni priporočljivo točiti goriva, če bi si želeli vsaj nekoliko privarčevati. Na Petrolovih servisih je cena bencina na avtocesti 1,019 evra, dizla 1,040 evra. Še dražje pa vas bo bencin prišel na avtocesti na servisih OMV, kjer je liter bencina 1,035 evra, dizla pa 1,039 evra.Ponudniki naftnih derivatov v Sloveniji v skladu s korporativno politiko in pravili varstva konkurence sicer ne komentirajo podrobnosti cenovne politike podjetja.