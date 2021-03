Stanje se slabša tudi v šolah, kako bo danes ukrepala vlada? (V ŽIVO)

Včeraj je bilo opravljenih 6.979 PCR-testov na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 1.288 (18,5 odstotka). Poleg teh so opravili še 27.720 hitrih testov, poroča sledilnik covida 19. Gre za največje število okužb po 9. februarju.Aktivnih primerov imamo v Sloveniji 11.211 ali tri odstotke več kot dan prej. Sedemdnevno povprečje je prav tako tri odstotke višje v primerjavi s ponedeljkom in znaša 859,7.V bolnišnicah je 500 oseb, 7 manj kot včeraj. Intenzivno zdravljenje jih potrebuje 99, trije več kot včeraj. Umrlo je devet oseb, ki so bile pozitivne na sars-cov-2.Na Brdu pri Kranju bo danes redna seja vlade, pred tem se bodo sestali še s strokovno skupino in nato odločali o morebitnih novih zaostritvah ukrepov zaradi slabšanja epidemiološke slike. Zaenkrat sicer pogoje za rumeno fazo izpolnjuje le še posavska regija.O aktualnem stanju v zvezi z epidemijo je na današnji novinarski konferenci spregovorila tudi epidemiologinja iz NIJZin poudarila, da se epidemiološke razmere v svetu in v Sloveniji zaostrujejo. »Skupno število vseh primerov na svetu znaša 120 milijonov. Evropa je pomembno žarišče okužb.«Grilčeva je predstavila podatke, ki razkrivajo, da je med najverjetnejšimi lokacijami za prenos okužbe še naprej skupno gospodinjstvo. Nekoliko se je povečalo tudi število okužb v šolah, pri čemer je najbolj stabilna situacija je pri predšolskih otrocih. O tem, čemu pripisujejo porast okužb v šolah, glede na to, da se učitelji cepijo, pa je odgovorila: »Same šole naj ne bi bile pospeševalnik okužb, gre za splet situacij, težko je reči za kaj gre. Imamo obutek, da šole dobro upoštevajo ukrepe in smernice, meni, da gre za odraz tega, kar se dogaja v družbi.«