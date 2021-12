Epidemija spet narašča, negotovosti je veliko

Epidemija covida 19 je začela spet naraščati, domnevno zaradi predprazničnega druženja in širjenja različice omikron. Kako se bo to kazalo v številu hospitaliziranih, bo odvisno od resnosti bolezni, ki jo povzroča, je zapisal Matjaž Leskovar z Instituta Jožef Stefan (IJS). Omikron se po njegovih navedbah tako hitro širi zaradi izogibanja imunskemu sistemu in večje kužnosti od delte. Vendar so negotovosti v projekciji velike, saj še ni na razpolago dovolj podatkov o njeni razširjenosti, hitrosti širjenja in resnosti bolezni, ki jo povzroča.

»Dosledno izvajajmo pravilo PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in vse druge ukrepe, da rast epidemije ne bo prehitra, kar bi kljub morebitnemu blažjemu poteku bolezni poplavilo bolnišnice s covidnimi bolniki,« je pozval Leskovar. Kumulativno število hospitaliziranih zmanjša pri tako kužnem virusu po njegovem le cepljenje, ukrepi to isto kumulativno število bolnikov le razporedijo na daljše časovno obdobje. Ocenjeno reprodukcijsko število je po Leskovarjevih izračunih približno 1,05, kar pomeni, da ena oseba povprečno okuži nekaj več kot eno osebo.

Zaradi omikrona je vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Roman Jerala v ponedeljek dejal, da bi bilo smiselno razmisliti o enotedenskem zaprtju šol po novem letu. Vodja svetovalne skupine za covid 19 Mateja Logar pa je pozneje pojasnila, da skupina o takem predlogu ni ne razpravljala ne odločala. Šole bi po njenih besedah zapirali le v primeru hudega poslabšanja epidemioloških razmer.