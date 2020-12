Epidemija se ne umirja, v Posavski regiji trenutno najhuje

Razmere najhujše v Posavski regiji

Veliko povečanje potreb po akutni obravnavi

Največji problem je kader, prosti vikend je že uspeh

Epidemija v Sloveniji še kar ne pojenja. Še vedno smo blizu 30 odstotkom novoodkritih okuženih v 24 urah. V sredo je umrlo 49 bolnikov s covidom 19, skupno do zdaj 1.949. Kot smo že poročali, pa se14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je trenutno najvišja v posavski regiji. Da so razmere v regiji resne, kažejo tudi podatki po občinah: samo v Brežicah je bilo včeraj potrjenih 30 okužb, v Krškem 31, v Sevnici pa 19., direktorica Splošne bolnišnice Brežice, je povedala, da so se zadnje tri tedne potrebe po akutni obravnavi toliko povečale, da so prenehali sprejemati oskrbovance iz DSO na začasno bivanje, temveč so vse postelje namenili obravnavi akutnih bolnikov.Dodala je, da 45 postelj, ki jih v bolnišnici zagotavljajo za covid oddelek, predstavlja kar 40 odstotkov vseh posteljnih kapacitet bolnišnice za akutno obravnavo na vseh oddelkih. Skupaj ima bolnišnica na vseh oddelkih 114 postelj.Kot največji problem bolnišnice je izpostavila kader. V bolnišnici imajo zaposlenih osem zdravnikov internistov, tri specializante interne medicine in zdravnika urgentne medicine. »Problem, s katerim se srečujemo v bolnišnici, je, da vsa bolnišnična dejavnost poteka v enoviti stavbi, kjer se skupne poti prepletajo za vse oddelke.«»Trenutno so zaradi okužbe odsotni štirje zaposleni in trije zaradi karantene. Vsak izpad pomeni za tiste, ki ostanejo, veliko dodatno obremenitev. Če lahko vsakemu zagotovimo en prosti vikend, je to že uspeh,« je razložila Hribarjeva.