Epidemija se danes končuje. Kateri ukrepi ostajajo?

Epidemija novega koronavirusa se danes v Sloveniji izteka. Vlada jo je nazadnje podaljšala 16. maja. Kaj to pomeni za ukrepe, ki jih je vlada sprejela? O tem sta na današnji vladni novinarski konferenci na temo koronavirusa govorila državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) Mateja Ribič.



Poveljnik CZ bo izdal sklep o preklicu sklepa o aktiviranju državnega načrta za zaščito in reševanje ob pandemije. V praksi to pomeni, da se zaključijo operativne aktivne sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami glede covida 19. Aktivnosti, ki se izvajajo, se izvedejo do konca.



Vse omejitve, ki veljajo glede zbiranja in gibanja, ostajajo v veljavi, tudi glede vstopa v državo.



Ukrepi v pristojnosti MGRT, ki izhajajo iz obstoječih PKP-ukrepov, bodo še naprej veljali. Do konca tega meseca še naprej mogoče izvajati mesečni temeljni dohodek, nadomestilo za karanteno oziroma delno povrnitev nadomestila plače v primeru višje sile za samozaposlene, delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za upravičene obdobje, delovanje mehanizma za Slovenijo za pregled neposrednih tujih naložb v Republiki Sloveniji in odlog plačila kreditov za podjetja v težavah in za kredite javnih skladov. Turistične bone bo mogoče porabiti do konca tega leta, do konca leta pa velja tudi ukrep iz področja predplačil za javne sklade in javne agencije.

Brez 65 odstotkov dodatka, tisti iz PKP ostaja

​Dodatka za javne uslužbence v višini 65 odstotkov z dnevom preklica epidemije ni več. Ostaja pa dodatek iz PKP (30 odstotkov), dodatek, namenjen za tiste, ki delajo ob neposrednem stiku s covid pacienti.​



Vindišar je pojasnil, da bo svetovalna skupina še naprej tedensko ocenjevala, kateri ukrepi so potrebni. Povzel je besede vodje svetovalne skupine, da si večjih sproščanj ne obetamo. Vsi sprejeti ukrepi ostajajo v veljavi, dokler se ne iztečejo ali pa jih vlada podaljša. Maske so v zaprtih prostorih še naprej obvezne, prav tako razkuževanje rok. Tudi po koncu epidemije ostaja v veljavi PCT, tako za notranje prostore lokalov, kulturne in športne prireditve, nastanitvene objekte. Ostaja 10 m2 za dogodke brez fiksnih sedišč, trije metri med mizami in maske v zaprtih notranjih prostorih. Še vedno velja 75-odstotna zasedenost nastanitvenih obratov in na prireditvah. Če mogoče, naj aktivnosti potekajo na prostem, notranje prostore pa naj redno prezračujejo.



Izpostavil je še pomembnost cepljenja in dodal, da imamo na voljo dovolj cepiva za vse, ki se želijo cepiti. Le s cepljenjem bomo namreč lahko vzpostavili kolektivno imunost.



V veljavi še naprej ostajajo številni ukrepi, ki bodo pomagali socialno-varstvenim zavodom, pojasnjuje Ribičeva. MDDSZ bo še naprej zagotavljalo sredstva za dodatne zaposlitve domovom in ostalim socialnim zavodom. Zaposleni bodo še naprej upravičeni do dodatkov za delo v sivi in rdeči coni, če bodo potrebne (ukrep velja do konca leta). Sredstva zagotovljena tudi za začasno razporejanje zaposlenih, enako do konca leta. Do konca leta velja tudi ukrep financiranja varovalne opreme in dezinfekcije. Ukrepi, ki še veljajo so, kritje stroškov vzpostavitve rdeče cone v socialno-varstvenih zavodih, izpad dohodka zaradi nezasedenih kapacitet, predvsem zaradi vzpostavitve sivih in rdečih con, ter povračilo oskrbnine zaradi umika v domačo oskrbo. Vse to velja do konca leta 2021.

Nič več samodejnega podaljševanja pravic iz javnih sredstev

Ribičeva opozarja da se s koncem epidemija preneha samodejno podaljševanje pravic iz javnih sredstev. Denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, obeh zdravstvenih pravic po zakonu o uveljavljanju pravic iz javni sredstev ali subvencije najemnine, ki se iztečejo v juniju, če želijo, da se jim pravica podaljša, do 30. junija vložiti vlogo za podaljšanje pravice. Opozarja še na rok za dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči in za predložitev dokazil, ki sta se iztekla v času razglašene epidemije. Začneta znova teči in sicer z naslednjim mesecem.



Od ukrepov na področju trga dela je na pogoj razglašene epidemije vezano le začasno denarno nadomestilo za brezposelnost. Na razglasitev epidemije pa niso vezani: čakanje na delo, skrajšani delovni čas, nadomestilo za čas karantene in višje sila, subvencija minimalne plače. Vse našteto velja do 30. junija 2021. Ribičeva dodaja, da je tudi preostali dopust za leto 2020 mogoče koristit do konca tega leta.

