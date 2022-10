Epidemija razgalila pomen prostovoljstva (FOTO)

Že več kot 30 let v začetku oktobra zaznamujemo mednarodni dan starejših, med katere običajno štejemo ljudi, stare 65 let ali več. Pri Društvu upokojencev Ljutomer je ta praznik tesno povezan z mednarodnim dnevom prostovoljstva, ki ga zaznamujemo 5. decembra. To je praznik vseh prostovoljcev in prostovoljk, z razglasitvijo katerega so Združeni narodi leta 1985 želeli poudariti pomen solidarnosti za preživetje in socialni napredek naše družbe. »S praznovanjem dneva želimo navdušiti in spodbuditi posameznike, ne glede na to, ali so odločevalci ali navadni prebivalci tega sveta, da se vključijo v reševanje problemov in iskanje trajnih in izvedljivih rešitev. Letošnji dan prostovoljstva naj nas opominja tudi na to, da moramo tudi za bodoče generacije prevzeti odgovornost za spremembe, potrebne za izgradnjo boljše prihodnosti,« poudarja Ciril Magdič, predsednik DU Ljutomer.

Vzgajati in negovati

Za prijetno vzdušje so poskrbeli tamburaši.

Po njegovem mnenju je prepoznavanje in spodbujanje prostovoljstva pomemben del ustvarjanja enakovredne in vključujoče skupnosti pri nas in po vsem svetu. Prostovoljci vsak dan namenjajo svoj čas, znanje in trud, da zagotovijo vključevanje ranljivih, prispevajo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, se borijo proti spornim okoljskim praksam oziroma pripomorejo, da so lokalne skupnosti prijetnejše za bivanje. »Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva se vsem prostovoljkam in prostovoljcem zahvaljujemo za izraz solidarnosti, ki ga izkazujejo s svojim delom. Prostovoljke in prostovoljce, posameznike, ki se zavedajo svoje moči in vloge v družbi, je treba vzgajati od mladih nog in jih negovati. V družini, v šoli, v skupnosti. Država in lokalne skupnosti tako, da tovrstne aktivnosti, organizacije in posameznike podpirajo, družba pa tako, da jih spoštuje. Kajti napreduje le skupnost, ki jo povezuje solidarnost,« pravi Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije.

Dolga tradicija

Postregli so tudi z zanimivimi podatki.

Prostovoljstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe in prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih. Da je prostovoljstvo nepogrešljivo in pomembno, nam je pokazala tudi epidemija. Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji je razvidno, da se jih je več kot 150.000 vključevalo v aktivnosti. Opravili so ogromno ur prostovoljskega dela, kar kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v naši družbi, največ pa ga je bilo tudi tokrat opravljenega na področju socialne dejavnosti.

»Ker vem, da srčne in požrtvovalne ljudi, ki so pripravljeni pomagati ob prav vsakem trenutku, premoremo tudi v naših vrstah, naj se vam vsem že vnaprej iskreno zahvalim za vse tisto dobro in plemenito, kar boste storili komu. Negujmo to preprosto, a po vrednosti neizmerljivo lastnost. Pomagajmo ljudem v stiski, prisluhnimo jim in iščimo rešitve zanje. To smo Prleki!« je na srečanju prleških upokojencev še dejal predsednik Magdič in se zahvalil Tamburaški skupini DU Ljutomer – Bisernica, ki so na srečanju poskrbeli za prijetno vzdušje, ter gostincem gostilne Gezove jame na Moti, ki so lepo poskrbeli za postrežbo.

Starejšim veliko pomeni druženje.

