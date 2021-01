Nove izjeme: to se še odpira v soboto

Nove izjeme



Vlada je na današnji seji sprejela odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. S tem novim odlokom vlada od 23. januarja do 29. januarja 2021 ohranja v veljavi ukrepe iz veljavnega odloka, a dodaja kot izjemo knjižnice, muzeje in galerije v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko , pri tem gre za Gorenjsko, Koroško, Obalno-kraško, Osrednjeslovensko, Podravsko, Pomursko, Primorsko-notranjsko, Savinjsko in Zasavsko.



Ponujanje storitev knjižnic, muzejev in galerij v regijah z boljšo epidemiološko sliko je dovoljeno pod pogojem, da se zagotovijo minimalen stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nijz in razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu ter redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov. Upoštevajo se vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in Nijz za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2.



Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. (A. L.)

Na popoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju epidemije sodelujejo minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policijeSedemdnevno povprečje potrjenih primerov z okužbo novega koronavirusa je bilo danes 1.225, število hospitaliziranih se je v tednu dni v povprečju znižalo na 1.059 pacientov, s čimer smo prešli iz črne v rdečo fazo. 14-dnevna incidenca je 922.Minister Cigler Kralj je spregovoril o osnutku PKP 8. Glavni cilj predloga je ohraniti delovna mesta in pomagati gospodarstva in področju dela ter socialnega in zdravstvenega varstva. Predlog zakona bo imel predvidoma finančne posledice za državni proračun v višini okoli 320 milijonov evrov.»S prvim ukrepom bo vlada oziroma proračun RS na neki način prevzel del bremena zaradi dviga minimalne plače, ki se bo zgodil z 31. 1. 2021 oziroma bo veljal od 1. 1. 2021. Torej zaradi epidemije, zaradi zaostrenih razmer na trgu dela, vlada predlaga določitev drugačne najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju. To pomeni, da za mesece od januarja do junija 2021 bo ta najnižja osnova minimalna plača, ne pa več 60 odstotkov povprečne plače, kot je to določeno zdaj v sistemski zakonodaji,« je dejal Ciglar Kralj.V primeru podaljšanja potrebe po taki pomoči predlog PKP v tem osnutku vladi omogoča, da s sklepom ukrep podaljša največ za pol leta, torej za izplačane plače in nadomestila plače tudi za mesece od julija do vključno decembra 2021.Čakanje na delo doma bo s PKP 8 omogočeno vsaj do konca aprila 2021 z možnostjo, da vlada to največ dvakrat po en mesec podaljša s sklepom. Ukrep čakanja na delo doma bo enak, kot ga poznamo zdaj.Delodajalec v času vključenosti v ukrep ne bo smel začeti postopka kolektivnih odpustov kot tudi ne vročiti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Za primere kršitev vseh naštetih obveznosti je določena tudi sankcija v zakonu.S PKP 8 oziroma njegovim osnutkom se podaljšuje ukrep tridnevne bolniške brez obiska zdravnika.PKP 8 predvideva tudi solidarnostni dodatek za invalide z izredno nizkimi denarnimi prejemki. Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojni veterani in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.Novinarsko konferenco si lahko ogledate na spodnji povezavi.Med drugim bodo spregovorili o kršitvah in spoštovanju odlokov za omejevanje širjenja koronavirusa. Doslej so policisti in inšpektorji zaznavali veliko primerov nepravilnega nošenja mask in neupoštevanja medsebojne razdalje, policija poroča tudi o mnogih primerih kršitev prepovedi zbiranja in omejitev gibanja. V večini so kršiteljem izdajali opozorila.V dveh avtopralnicah so zaznali omogočanje nedovoljene uporabe fizičnim osebam, izrečene so bile globe.Kakšni so najnovejši podatki?Deana Potza je dejala, da so v storitvenih dejavnostih opravili največ nadzorov. V glavnem pa so izrekali opozorila. V soboto in nedeljo so bili inšpektorji prisotni na 15 izletniških točkah po državi. Preverjali so morebitne prehode regij, zbiranje in prevzemna mesta pri gostincih ter morebitno izposojo športne opreme. Vse lokacije so bile dobro obiskane, vendar večjih kršitev niso ugotavljali.Ponekod so se dogajale nepravilnosti na cepilnih mestih pri preskakovanju čakalne vrste pri cepljenju proti covidu 19. Začetne nepravilnosti so se zgodile pri cepljenju sorodnikov zaposlenih v zdravstvenih domovih, saj bi morali odmerke v šestih urah uporabiti, nekateri pa so se cepljenju naknadno odrekli, zato so nekateri zaposleni vabili zunaj seznama ljudi na cepljenje, da se cepivo ne bi zavrglo. Za nepravilnosti je bila, kot kaže, kriva slaba organizacija, kar bodo v prihodnje popravili.Največ policijskih ukrepov in nadzorov je bilo v Ljubljani in Celju, je povedal namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.Podatki za pretekli teden: opravili so nadzore na 16.446 krajih glede vladnih odlokov, v torek okoli 2.300. Nekatere nadzore s.o izvedli tudi na podlagi opozoril državljanov.»Skupaj smo izrekli 1.247 ukrepov, od 906 opozoril, izdanih je bilo 333 prekrškovnih postopkov, v večini je šlo za kršitve odloka o omejitvi gibanja, gre za kršitve policijske ure, prehajanja občin oziroma regij in neuporabo mask. V treh primerih smo izvedli prekrškovnih postopek zaradi kršitve 22. člena zakona o javnem redu in miru, to je za neupoštevanje zakonitega ukrepanja policistov,« je dejal Pečjak.Na tedenski ravni so policisti izvedli za 3,7 odstotka več nadzorov, prejeli za dobro četrtino več klicev občanov, pri tem pa izrekli za 9,1 odstotek manj ukrepov, število opozoril se je povečalo za 12 odstotkov.