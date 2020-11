Epidemija je pokazala vse razpoke zdravstvenega sistema

Pred izbiro novega vodstva Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS), kandidatka za predsednico Tanja Petkovič, dr. med., poudarja, da je epidemija koronavirusa pokazala vse razpoke zdravstvenega sistema. Ob tem dodaja, da so zdravniki in zobozdravniki že dolgo pred tem opozarjali na nujnost reforme zdravstva, danes pa je to še toliko očitnejše.



​Zdravniki in zobozdravniki so se namreč znašli v situaciji, ko ne morejo več varno skrbeti za svoje paciente. »V zadnjem času lahko beremo o slabši dostopnosti do zdravstvenih storitev na vseh nivojih zdravstvenega varstva. Ne glede na to, da zdravniki in zobozdravniki v zdravstveno oskrbo vlagamo izjemne napore in ob tem na stranski tir postavljamo svoje zdravje in družinsko življenje, pacienti ostajajo nezadovoljni in obupani, pogosto celo jezni. Vse od osamosvojitve Slovenje poslušamo, da je reforma zdravstva ena od političnih prioritet. Kljub temu do nje še ni prišlo. Trenutno pa smo v situaciji, ko se ves svet ukvarja z vprašanjem, kako urediti zdravstvo oz. kako vzpostaviti močan zdravstveni sistem, ki bo omogočal kakovostno obravnavo bolnikov, tudi v kriznih situacijah,« poudarja Petkovičeva. Ločitev urgentne in družinske medicine Po prepričanju Petkovičeve mora imeti pri zdravstveni reformi ZZS aktivno vlogo, saj se zdravniki in zobozdravniki dnevno srečujejo z različnimi izzivi, ki izhajajo iz okostenelega zdravstvenega sistema. Ker se s temi vprašanji srečujejo že toliko časa, so našli rešitve, pripravljeni so na dialog in pričakujejo vključevanje v snovanje zdravstvenih politik. »Kot predsednica ZZS se bom zavzemala, da bo zdravstveni sistem deloval v prid bolniku, zdravnikom pa omogočal dovolj časa za kakovostno obravnavo. Zdravniki in zobozdravniki bi morali delati skladno s standardi in normativi ter biti primerno nagrajeni, tudi glede na učinkovitost. Denar bi moral slediti pacientu. Poleg tega bi bilo nujno poiskati rešitve za zmanjševanje birokratskih obremenitev. Prepričana sem, da jih je mogoče najti v relativno kratkem času. Menim, da je ena izmed prioritet tudi ureditev primarnega zdravstvenega varstva. Gre za osnovni steber zdravstva, ki lahko deluje v veliki meri preventivno in s tem preprečuje obremenjevanje specialističnega nivoja. Z ekipo smo pripravili nabor rešitev, s katerimi bi uredili to področje. Ena od njih je zagotovo ločitev urgentne medicine od družinske medicine,« razlaga kandidatka za novo predsednico ZZS. Kako do več zdravnikov? Petkovičeva meni, da je v Sloveniji že dlje časa velik problem premajhno število zdravnikov. Razume, da mora država zagotavljati močno mrežo zdravnikov različnih specialnosti, vendar je to mogoče doseči z zagotavljanjem dobrih delovnih razmer in ne načinom, ki spodbuja beg možganov. »Ker menim, da je to napačen pristop urejanja zdravstvenega sistema, bo zbornica pod mojim vodstvom začela ustrezne postopke za odpravo tovrstne ureditve. ZZS razumem kot servis za zdravnike in zobozdravnike, ki jim mora nuditi aktivno podporo v smislu pravne varnosti in pomoči, jim prisluhniti ter podpreti njihove pobude in prizadevanja. ZZS predstavlja najvišjo strokovno organizacijo zdravnikov in zobozdravnikov, zato bi morala biti vključena v vsa strokovna področja in skrbeti za razvoj stroke, kar med drugim vključuje tudi izvedbo strokovnih izpitov in razpisovanje specializacij. Ocenjujem, da so pred nami zahtevni časi, ki jim bomo kos zgolj s skupnimi močmi. ZZS kot strokovna organizacija mora imeti pri tem aktivno vlogo, saj bomo le tako našli rešitve, ki bodo zagotavljale kvalitetno oskrbo pacientov. Temeljno poslanstvo zdravniškega stanu je skrb za zdravje, a sistem postavlja številne ovire za njegovo uresničevanje. Verjamem, da bomo z ekipo korenito spremenili sistem v korist bolnikov, zdravnikov in zobozdravnikov, pri čemer bo ZZS pobudnica sprememb.«