IJS ugotavlja, da epidemija ne upada, ampak stagnira

Vremenski vplivi

Včeraj so opravili 4993 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 993 okužb (19,9 odstotka), piše na spletni strani NIJZ. V državi je 12.373 aktivnih primerov okužbe, kar je 255 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 867, kar je dva manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili v povprečju 584 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je 12 manj v primerjavi s povprečjem dan prej.Včeraj so sicer opravili tudi 32.967 hitrih testov.Z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 je pri cepljenih 1.128.388 ljudi, z vsemi odmerki cepiva pa 1.007.609.Medtem na Institutu Jožef Stefan (IJS) ugotavljajo, da epidemija ne upada več, ampak stagnira. »Zaradi vremenskih vplivov bo epidemija predvidoma kmalu začela naraščati, saj šele prihajamo v sezono okužb dihal. Z doslednim izvajanjem pravila CPT bomo epidemijo obvladali, ob zadostni precepljenosti pa bomo lahko normalno zaživeli,« so od tam sporočili javnosti.