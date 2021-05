Enotno sproščanje ukrepov po vsej državi: preverite, kaj

Hoteli z omejenimi sobami, apartmaji ne

Proti rumeni fazi

V nedeljo se je število hospitaliziranih s covidom spustilo pod 500, kar je prvi pogoj za prehod v rumeno fazo in morebitne dodatne sprostitve, predvsem v turizmu. Blizu pa smo tudi drugemu: to je manj kot 600 primerov novih okužb v sedemdnevnem povprečju.

V gostinskih lokalih lahko od danes gostom po vsej državi strežejo tudi v notranjih prostorih, a ob izpolnjevanju določenih pogojev. Namestitvenim obratom z več kot 60 sobami je dovoljeno ponujati do polovico vseh sob, manjšim pa še naprej do 30. Tako določa nov vladni odlok, ki bo veljal do 16. maja.V vseh statističnih regijah je od danes dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, pri čemer je pogoj, da imajo zaposleni in gostje potrdilo, da so covid 19 preboleli, so cepljeni ali testirani.Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ta dejavnost, je omejeno na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Zagotavljati je treba 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem središču.Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja, saj se apartmajske enote razumejo kot zaprt mehurček.