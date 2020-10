Eni zdravstveni delavci »na čakanju«, medtem ko bodo drugi izgoreli

Nujno je prerazporejanje delavcev

Noč na urgenci Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. FOTO: Jure Eržen/delo

Številni predlogi za osamitev

Skupnost socialnih zavodov Slovenije poziva ministra za zdravje, da s prerazporeditvami zdravstvenih delavcev iz manj obremenjenih zdravstvenih programov pomaga pri reševanju kadrovske stiske v domovih za starejše. Reševanje te ne more biti prepuščeno improvizaciji in zmožnostim najbližjega zdravstvenega zavoda, opozarjajo.Ministrstvo za zdravje je z odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave bolnikov zdravstvene zavode sicer napotilo, da zdravstvene kadre iz manj obremenjenih programov usmerijo v pomoč socialnovarstvenim zavodom, a pri tem ni poskrbelo, da se te prerazporeditve tudi dejansko izvedejo povsod tam, kjer so potrebne, so v pozivu zapisali v skupnosti socialnih zavodov.V skupnosti ob tem ocenjujejo, da je v tako zaostrenih razmerah zaradi epidemije covida-19 neprimerno, da se zdravstvene delavce zaradi zmanjševanja nenujnih zdravstvenih programov pošilja na čakanje na delo, hkrati pa so njihovi poklicni kolegi v socialnovarstvenih zavodih izgoreli in na robu zmožnosti.»Nedopustno je, da je breme reševanja te problematike preloženo na ramena prizadetih socialnovarstvenih zavodov, ki razen prošenj za pomoč nimajo učinkovitih vzvodov za reševanje kadrovske stiske. Žal so tovrstne prošnje po pomoči vse pogosteje tudi neuslišane,« so opozorili. Ob tem vabijo zdravilišča, hotelirje in druge, ki razpolagajo z nastavitvenimi zmogljivostmi, da se vključijo v iskanje primernih lokacij za zunanje enote.Skupnost poziva tudi zdravstvene zavode in zdravstvene delavce, da se solidarno vključijo v reševanje kadrovske stiske v domovih za starejše, ki se soočajo z izbruhi okužb z novim koronavirusom.Skupnost socialnih zavodov je sicer že 2. aprila pozvala pristojno ministrstvo, da zagotovi zunanje enote za osamitev okuženih stanovalcev. Kot so opozorili, večina izvajalcev socialnovarstvenih storitev namreč nima zmogljivosti za izvajanje popolne in učinkovite osamitve.Ministrstvo za zdravje je tovrstne predloge vseskozi zavračalo, v drugem valu epidemije, ko je utemeljenost zahtev po zunanjih enotah po mnenju skupnosti nedvomna, pa je odgovornost za njihovo vzpostavitev preložilo na izvajalce socialnovarstvenih storitev in na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.»Skupnost zato poziva ministrstvo za zdravje, da se vendarle vključi v skupno iskanje najprimernejših lokacij ter zagotavljanje potrebne kadrovske zasedbe in tehnične opremljenosti,« so pozvali.Ob tem so izpostavili šesti člen odredbe o začasnem ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19. Ta namreč določa, da zdravstveno dejavnost v nastanitvenih objektih, ki zagotavljajo osamitev, zagotovi javni zdravstveni zavod na primarni ali sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki deluje na območju, kjer je nastanitveni objekt, so še zapisali.