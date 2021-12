Praznična reorganizacija: eni zapirajo stojnice, drugi preučujejo nova pravila

V mestih po Sloveniji so izvedbo prazničnih sejmov večinoma prilagodili novim ukrepom, po katerih je od danes z izjemo pečenega kostanja prepovedano ponujanje hrane in pijače na stojnicah. Območje sejemskih prireditev mora biti ograjeno, organizatorji pa morajo ob vhodu preverjati pogoj PCT.

V Ljubljani bodo sledili vladnemu odloku in danes zaprli hišice z gostinsko ponudbo, hišice z darilnim programom pa bodo ogradili in uredili vstopno-izstopno točko, so za STA povedali v Turizmu Ljubljana. Verjamejo sicer, da se je z vidika okužb z novim koronavirusom bolj varno družiti zunaj kot v notranjosti gostinskih lokalov, in jim je žal, da bolj jasnih navodil niso dobili že prej, so dodali v ljubljanskem javnem turističnem zavodu.

Ne vedo še, kam sodijo

V Mariboru za zdaj ni sprememb. Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc je danes za STA povedal, da nova pravila še preučujejo, »bomo pa zagotovo naredili tako, da bo vse v skladu z njimi«. Na Božični tržnici na Glavnem trgu tako in tako nudijo le darilni program, za gostinske hišice na Trgu Leona Štuklja pa za zdaj še ni jasno, ali sodijo pod sejemsko dejavnost.

Iz mariborskega zavoda za turizem so sicer že v petek, še pred objavo nove vladne odločitve, sporočili, da prekinjajo priprave na postavitev montažnega drsališča na Trgu Leona Štuklja. »Razlog za odpoved je negotovost glede ukrepov na področju decembrskega dogajanja v mestnih jedrih,« so navedli.

V lokalu si boste lahko privoščili kuhančka, na stojnici ne. FOTO: Črt Piksi

Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje bo spoštoval vladni odlok, so danes sporočili iz zavoda. Na območju božično-novoletne tržnice, ki je po njihovih navedbah z namenom preprečevanja zbiranja in srečevanja množic že od začetka razpršena po več ulicah mestnega središča, so pri hiškah s ponudbo zagotovili stebričke in označili vhod oziroma izhod, s čimer so ločili območje tržnične prodaje in ulice. Ker je z odlokom prepovedano izvajanje gostinske ponudbe na odprtih površinah, so z današnjim dnem gostinci zaprli vrata svojih hišk v sklopu Pravljičnega Celja, so sporočili iz zavoda.

Darila ostajajo, pijače in hrane ne bo

V Novem mestu so zaradi odloka že prilagodili za nedeljo načrtovano odprtje predpraznične tržnice, ki bo predvidoma delovala do vključno silvestrovega. Odprli bodo 20 stojnic z darilnim programom, celotno sejemsko območje pa bodo ogradili, vhod na tržnico in izhod z nje bodo praznično okrasili, na vhodu pa bodo nadzorovali število obiskovalcev in izpolnjevanje PCT-pogojev. Gostinska ponudba pa zaradi odloka ne bo zaživela v šestih načrtovanih hiškah za strežbo hrane in pijače, so za STA povedali v Zavodu Novo mesto.

V Velenju so sejem novim pravilom prilagodili že v petek, je za STA danes povedala direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny. Tako je območje sejma ograjeno, preverjajo pogoj PCT, ponudbo hrane in pijače pa so prilagodili tako, da si lahko gostje hrano in pijačo odnesejo s sabo z območja sejma. V Velenju so med 21. in 30. decembrom načrtovali dogodek s koncerti in gostinsko ponudbo Čarobna promenada, ki pa ga bodo zaradi novih pogojev verjetno odpovedali, je še povedala Pokornyjeva.

V Novi Gorici bodo sejem, katerega odprtje je predvideno v drugi polovici decembra, ustrezno prilagodili trenutnim ukrepom, so STA povedali na novogoriški občini.

V Kopru so zaradi epidemiološke situacije že odpovedali Miklavžev sejem, glede izvedbe božičnega, ki so ga načrtovali na božični konec tedna, pa se bodo še odločili glede na takrat veljavne ukrepe, so pojasnili v Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper.