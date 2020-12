Eni bodo lahko uživali v smučanju, drugi ne. Preverite, ali ste srečnež

Obvezna uporaba obrazne masek, razdalja 1,5 metra

Začetek smučarske sezone bodo sicer zaznamovali tudi ukrepi, sprejeti zaradi pojava koronavirusa. Tako bo v vrsti ob vstopu na sedežnice in med prevozom ves čas obvezna uporaba ustrezne obrazne maske. Pri tem se bosta lahko na šestsedežnici Pisker naenkrat peljala največ dva potnika, na dvosedežnici Sleme pa en. Prav tako bo treba v vrsti in med vožnjo na traku ohranjati ustrezno medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra, so sporočili z Marproma.

Tolmačijo: dovoljeno ponujanje smučarske infrastrukture

Še vedno velja omejitev gibanja na občine, zato lahko smučate le v svoji občini.





Dve vlečnici v Kranjski Gori, na Pohorju štiri



Kjer je za dostop treba v gondolo, še nimajo dovoljenja

Tisti, ki živijo v občini Kranjska Gora, so že lahko stopili na smuči in se popeljali po belih strminah. Slovenija ima v tem decembru srečo, saj ima večina smučišč obilico naravnega snega, poleg tega zaradi nizkih temperatur pridelujejo tudi umetnega.A zaradi epidemije je smučanje zelo omejeno: prvič, ker velja omejitev gibanja na občino prebivališča, in drugič, ker je uporaba žičniških naprav delno dovoljena. Na ministrstvu za gospodarstvo (MGRT) so nam pojasnili takole, čeravno MGRT ne odloča o tem ukrepu. » Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji , ki ga ureja ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ne regulira področja športnorekreativne dejavnosti oziroma infrastrukture smučišč. To področje urejata ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter ministrstvo za infrastrukturo (MZI).Ob tem pa dodajajo: »Pojasnjujemo, da zgoraj navedeni odlok, ki spada v našo pristojnost, ni v neskladju z odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki ga ureja ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in zato ne ovira niti ponudnikov niti uporabnikov/potrošnikov teh storitev. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti v 3. odstavku 2. člena pod določenimi pogoji tudi dovoljuje izvajanje športnorekreativne dejavnosti. Izvajanje teh dejavnosti pa je seveda neločljivo povezano z ustrezno infrastrukturo (v tem primeru smučišča in žičnice), ki spada pod pristojnost ministrstva za infrastrukturo. V skladu z odlokom našega ministrstva, tolmačimo, da je ponujanje in prodajanje te infrastrukture potrošniku dovoljeno. «Dejstvo pa je, da morajo ponudniki ob tem upoštevati tudi druge odloke povezane z zajezitvijo epidemije koronavirusa.Gre torej za to, da po tolmačenju MGRT lahko delujejo smučišča, ki imajo žičnice in sedežnice, ne pa tiste, ki imajo gondole, torej da se lahko nekdo na smučišče pripelje z avtomobilom in tam smuča. Hkrati morajo lastniki poskrbeti za varnost in razkuževanje, zaprti morajo biti gostinski obrati.Tako so sezono 2020/21 odprli v Kranjski Gori, kjer sta odprti vlečnici Mojca in Kekec. V soboto pa bodo zagnali smučišče na Mariborskem Pohorju. »Od omenjenega dne bodo v pogonu sedežnica Pisker na Arehu, na Mariborskem Pohorju pa sedežnica Sleme in oba trakova Bejbika. Odprtje sezone bomo pospremili z akcijskimi cenami dnevnih smučarskih vozovnic: 20 evrov za odrasle, 15 za mladino, študente in seniorje ter 10 evrov za otroke in invalide. Te cene bodo veljale od sobote do nadaljnjega,« so sporočili iz podjetja Marprom, kjer upravljajo omenjeno smučišče.Kako je s smučišči Soriška Planina, Rogla, Stari Vrh, Kope, Ribniško Pohorje, Cerkno, kjer je dostop mogoč z avtobusom?Z Rogle so sporočili: »V podjetju Unitur bomo odločitev o začetku smučarske sezone na Rogli sprejeli po sprostitvi ukrepa prepovedi gibanja med občinami.«Smučišče Soriška planina bodo odprli v petek, 18.12.2020, na voljo pa bodo vozovnice po predprodajnih cenah.Jasno pa je, da tam, kamor se je na smučišče treba odpeljati z gondolo, ta za zdaj še ne bodo mogla delovati.