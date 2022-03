Ponedeljkova pogajanja med ukrajinsko in rusko delegacijo ob meji z Belorusijo ne le da miru niso prinesla, včeraj se je pritisk ruskih sil še stopnjeval. Kakor se po drugi strani vse bolj stopnjujejo in krepijo sankcije tako rekoč vsega sveta proti agresorski državi. Vse bolj pa se zdi, da cilj Vladimirja Putina in njegove velike vojske nista le okupacija Ukrajine in strmoglavljenje režima, ampak želi Moskva celotnemu Zahodu pokazati mišice. Vsaj tako gre sklepati iz izjav ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja, ki je napovedal, da se bo vojaška operacija v Ukrajini nadaljevala, dokler ...