Energija vode za zanesljivo energetsko prihodnost

To pa je ključno za izkoriščanje vodnega vira, ki velja za eno najbolj trajnostnih oblik pridobivanja električne energije, in to iz hidroelektrarn, ki ne povzročajo emisij toplogrednih plinov.

Ključni slovenski proizvajalec električne energije iz slovenskih rek je skupina HSE. Naše hidroelektrarne na Dravi, Soči in Savi na ravni Slovenije proizvedejo več kot tretjino vse električne energije in skoraj dve tretjini vse proizvedene električne energije iz obnovljivih virov. Hidroelektrarne skupine HSE so zasnovane in delujejo v skladu z najnovejšimi okoljskimi standardi ter po načelu večnamenskosti, kar pomeni minimalni vpliv na ekosisteme in okolje ob hkratnih pozitivnih vplivih na upravljanje vodotokov in poplavno varnost.

Trenutno največji slovenski energetski projekt na področju pridobivanja električne energije iz vode, ki poteka pod okriljem HSE, je gradnja hidroelektrarn na srednji Savi. Za prvi segment (Suhadol, Trbovlje in Renke) že poteka umeščanje v prostor. Prve tri hidrelektrarne na srednji Savi bodo imele predvideno skupno inštalirano moč 100 MW, ocenjena letna proizvodnja pa bo 403 GWh, kar zadostuje za oskrbo 100.000 povprečnih gospodinjstev. S tem bomo pomembno prispevali k načrtovanemu razvoju velikih hidroelektrarn v obdobju 2020–2040, saj NEPN predvideva povečanje inštalirane moči velikih HE za 143 MW do leta 2040.

FOTO: www.kalanycreative.com

S povečanjem deleža obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije se veča tudi volatilnost proizvodnje električne energije. Zato narašča tudi potreba po storitvah izravnave, kar s pridom izkoriščajo črpalne hidroelektrarne, ki zagotavljajo ustrezno fleksibilnost. Projekt črpalne hidroelektrarne Kozjak, ki bo poleg črpalne hidroelektrarne Avče druga tovrstna elektrarna v skupini HSE in Sloveniji nasploh, je kot strateško pomemben energetski objekt uvrščena v strateške dokumente tako Dravskih elektrarn Maribor, skupine HSE kot tudi ELES in NEPN, podpira pa ga tudi Pariška zaveza za pospešen razvoj črpalnih hidroelektrarn. Črpalne HE so najbolj razširjena, največja in najzanesljivejša tehnologija shranjevanja električne energije v Evropi in imajo v več državah pomembno vlogo pri zagotavljanju sistemskih storitev in uravnoteženju tako porabe kot proizvodnje iz OVE.

Številne priložnosti se kažejo tudi v sočasnem izkoriščanju vodnih in obvodnih površin za pridobivanje električne energije. Na brežinah HE Zlatoličje deluje 2,5 MW sončna elektrarna, načrtovani potencial sončnih elektrarn na brežinah HE Formin in HE Zlatoličje pa je slabih 22 MW. Na lokaciji zgornje akumulacije črpalne hidroelektrarne Avče na Kanalskem Vrhu bo družba SENG postavila sončno elektrarno moči 8,2 MW. Na gladini Družmirskega jezera v Velenju pa načrtujemo postavitev prve plavajoče sončne elektrarne v Slovenji.

FOTO: www.kalanycreative.com

Pri gradnji in energetski izrabi vodnega potenciala naših rek v skupini HSE ves čas upoštevamo okoljevarstvene zahteve in načela trajnostnega razvoja, ob hkratnem zagotavljanju poplavne varnosti in primernega življenjskega prostora za vodne organizme, urejanja in vzdrževanja brežin, razvoja turizma itd. Skupaj z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki si prizadevamo, da bi naše hidroelektrarne ne le zagotavljale zanesljivo oskrbo z električno energijo, temveč tudi prispevale k ohranjanju narave za prihodnje generacije. Njihova uspešna obnova in modernizacija ter razvoj novih projektov so ključni koraki k trajnostni, zeleni prihodnosti.

Naročnik oglasne vsebine je HSE