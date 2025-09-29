  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

Predstavitvena informacija  |   VODNI VIRI

Energija vode za zanesljivo energetsko prihodnost

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
FOTO: www.kalanycreative.com

FOTO: www.kalanycreative.com

FOTO: www.kalanycreative.com

FOTO: www.kalanycreative.com

FOTO: www.kalanycreative.com

FOTO: www.kalanycreative.com

FOTO: www.kalanycreative.com
FOTO: www.kalanycreative.com
FOTO: www.kalanycreative.com
P. I.
 29. 9. 2025 | 09:16
 29. 9. 2025 | 09:16
3:50
A+A-

To pa je ključno za izkoriščanje vodnega vira, ki velja za eno najbolj trajnostnih oblik pridobivanja električne energije, in to iz hidroelektrarn, ki ne povzročajo emisij toplogrednih plinov.

Ključni slovenski proizvajalec električne energije iz slovenskih rek je skupina HSE. Naše hidroelektrarne na Dravi, Soči in Savi na ravni Slovenije proizvedejo več kot tretjino vse električne energije in skoraj dve tretjini vse proizvedene električne energije iz obnovljivih virov. Hidroelektrarne skupine HSE so zasnovane in delujejo v skladu z najnovejšimi okoljskimi standardi ter po načelu večnamenskosti, kar pomeni minimalni vpliv na ekosisteme in okolje ob hkratnih pozitivnih vplivih na upravljanje vodotokov in poplavno varnost.

Trenutno največji slovenski energetski projekt na področju pridobivanja električne energije iz vode, ki poteka pod okriljem HSE, je gradnja hidroelektrarn na srednji Savi. Za prvi segment (Suhadol, Trbovlje in Renke) že poteka umeščanje v prostor. Prve tri hidrelektrarne na srednji Savi bodo imele predvideno skupno inštalirano moč 100 MW, ocenjena letna proizvodnja pa bo 403 GWh, kar zadostuje za oskrbo 100.000 povprečnih gospodinjstev. S tem bomo pomembno prispevali k načrtovanemu razvoju velikih hidroelektrarn v obdobju 2020–2040, saj NEPN predvideva povečanje inštalirane moči velikih HE za 143 MW do leta 2040.

FOTO: www.kalanycreative.com
FOTO: www.kalanycreative.com

S povečanjem deleža obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije se veča tudi volatilnost proizvodnje električne energije. Zato narašča tudi potreba po storitvah izravnave, kar s pridom izkoriščajo črpalne hidroelektrarne, ki zagotavljajo ustrezno fleksibilnost. Projekt črpalne hidroelektrarne Kozjak, ki bo poleg črpalne hidroelektrarne Avče druga tovrstna elektrarna v skupini HSE in Sloveniji nasploh, je kot strateško pomemben energetski objekt uvrščena v strateške dokumente tako Dravskih elektrarn Maribor, skupine HSE kot tudi ELES in NEPN, podpira pa ga tudi Pariška zaveza za pospešen razvoj črpalnih hidroelektrarn. Črpalne HE so najbolj razširjena, največja in najzanesljivejša tehnologija shranjevanja električne energije v Evropi in imajo v več državah pomembno vlogo pri zagotavljanju sistemskih storitev in uravnoteženju tako porabe kot proizvodnje iz OVE.

Številne priložnosti se kažejo tudi v sočasnem izkoriščanju vodnih in obvodnih površin za pridobivanje električne energije. Na brežinah HE Zlatoličje deluje 2,5 MW sončna elektrarna, načrtovani potencial sončnih elektrarn na brežinah HE Formin in HE Zlatoličje pa je slabih 22 MW. Na lokaciji zgornje akumulacije črpalne hidroelektrarne Avče na Kanalskem Vrhu bo družba SENG postavila sončno elektrarno moči 8,2 MW. Na gladini Družmirskega jezera v Velenju pa načrtujemo postavitev prve plavajoče sončne elektrarne v Slovenji.

FOTO: www.kalanycreative.com
FOTO: www.kalanycreative.com

Pri gradnji in energetski izrabi vodnega potenciala naših rek v skupini HSE ves čas upoštevamo okoljevarstvene zahteve in načela trajnostnega razvoja, ob hkratnem zagotavljanju poplavne varnosti in primernega življenjskega prostora za vodne organizme, urejanja in vzdrževanja brežin, razvoja turizma itd. Skupaj z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki si prizadevamo, da bi naše hidroelektrarne ne le zagotavljale zanesljivo oskrbo z električno energijo, temveč tudi prispevale k ohranjanju narave za prihodnje generacije. Njihova uspešna obnova in modernizacija ter razvoj novih projektov so ključni koraki k trajnostni, zeleni prihodnosti.

Naročnik oglasne vsebine je HSE

Več iz teme

HSEelektrična energijaenergetikaobnovljivi viri energijeenergija vode
ZADNJE NOVICE
10:25
Suzy
POD ŽAROMETI

Mlada mamica, družino si je ustvarila s slovenskim nogometašem, se vrača (Suzy)

Pia Bernjak spet blesti.
29. 9. 2025 | 10:25
10:15
Novice  |  Slovenija
EVTANAZIJA

Urška Bačovnik Janša: »V 20 letih dela s hudo bolnimi me nihče ni prosil, da mu vzamem življenje!«

Zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja poteka še do do 5. oktobra. Zdaj so se oglasili tudi Mladi zdravniki, ki so glasno proti "pomoči pri samomoru".
29. 9. 2025 | 10:15
10:12
Promo
Ona  |  Svetovalnica
OPREMA DOMA

Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
10:06
Kronika  |  Doma
ZAJEZILI POŽAR

Nočni boj z ognjem: požar v Rušah dokončno pogasili ob 3. uri zjutraj, gasilci celo noč na straži

Požar v poslovnih prostorih ECOM v Rušah dokončno pogasili.
29. 9. 2025 | 10:06
10:04
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNO

Okoli mihaelovega so z žegnanjem konj pohiteli

Konjerejsko društvo Barje je gonilna sila pri organizaciji dogodka. Vsako leto v Črni vasi priredijo srečanje okoli mihaelovega.
29. 9. 2025 | 10:04
09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

»Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Energija vode za zanesljivo energetsko prihodnost

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
PromoPhoto
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Tako boste pripravili odlično japonsko specialiteto

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Ko ima otrok več dni visoko vročino ...

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Dobra novica: lažja pot do stanovanjskega kredita

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Plemenite kovine

Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

27.9. boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 10:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

»Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč starejšim

Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Zaklenite ceno in pozabite na neprijetna presenečenja

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Photo
Novice  |  Slovenija
Od Kitajske do vodikove doline

»Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
26. 9. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
25. 9. 2025 | 11:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki