Energetskih 150 evrov dodatka tudi tistim, ki nimajo nizkih dohodkov, nekateri ranljivi pa so izpadli

»Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, na podlagi katerega so upravičenci aprila 2022 prejeli 150 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka za omilitev posledic energetske revščine, je diskriminatoren.« To je ugotovil zagovornik načela enakosti v pregledu po prejemu večjega števila prijav domnevne diskriminacije – na neenak način obravnava različne kategorije socialno šibkih prebivalcev. Opozoril je, da je treba pri sprejemanju ukrepov, s katerimi naj bi odpravili manj ugoden položaj oseb z neko osebno okoliščino v primerjavi z drugimi, ki te osebne okoliščine nimajo, utemeljiti, zakaj je nekdo deležen privilegirane obravnave. Ocenjevani zakon teh podlag ni imel, zato so sredstva prejeli tudi tisti, ki jih niso potrebovali, prejeli pa jih niso vsi tisti, ki bi jih glede na svoje premoženjsko stanje in življenje v energetsko revnih gospodinjstvih morali.

Brez analiz

Zagovornik je cilj takratne vlade, da bi s solidarnostnim dodatkom omilila posledice zvišanje cen energentov za najbolj ogrožene, prepoznal kot legitimen: »Ocenil pa je, da za namen uvedbe tega posebnega ukrepa niso bile pripravljene analize, ki bi dokazovale manj ugoden premoženjski položaj nekaterih skupin upravičencev. V zakonu ni upoštevana tudi okoliščina prebivanja posameznika, da bi enkratni solidarnostni dodatek prejeli tisti z najvišjimi izdatki za energente oziroma tisti, ki živijo v gospodinjstvih z nizko energijsko učinkovitostjo.«

Kdo vse je dobil 150 evrov dodatka?

Po mnenju zagovornika tako sprejeti ukrep ni bil ne ustrezno ne nujno sredstvo za doseganje legitimnega cilja: »Med upravičenci do 150 evrov dodatka so bili tudi tisti, ki ne trpijo energetske revščine oziroma nimajo nizkih dohodkov. Po drugi strani pa dodatka niso prejeli tisti ranljivi posamezniki, ki naj bi jim bil ukrep primarno namenjen.«

Počasni dodatki

Zagovornik se je dotaknil tudi dejstva, kdaj je bil solidarnostni dodatek izplačan. Ugotavlja, da je Evropska komisija (EK) jeseni 2021 pozvala članice k takojšnjemu ukrepanju. Tako je državni zbor zakon sprejel februarja 2022, solidarnostni dodatek pa je bil izplačan šele 14. aprila 2022, kar je več kot pet mesecev po pozivu EK in ko je bila kurilna sezona že zaključena.

Zagovornik je vladi priporočil, naj v bodoče pri podobnih ukrepih utemelji kategorije upravičencev do dodatkov na izvedenih analizah. Prav tako naj pri določanju kategorij upravičencev upošteva njihovo premoženjsko stanje ter dejansko nezmožnost zagotavljanja osnovnih energetskih potreb. Energetski dodatek, ki ga je pod drobnogled vzel zagovornik, je bil izplačan v času, ko je vlado vodil Janez Janša.