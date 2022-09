Energetika Ljubljana dvignila cene. Koliko več vas bo stalo ogrevanje?

Energetika Ljubljana je zaradi naraščajočih nabavnih cen energentov s 1. septembrom zvišala cene toplotne energije. Variabilna cena toplote se je tako zvišala za 7,6 odstotka oz. za 6,5 evra za megavatno uro. Ta bo odslej znašala 91,4 evra, je objavljeno na spletni strani družbe.

Kot so navedli v Energetiki Ljubljana, bo skupni mesečni strošek za september za uporabnike daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ljubljana ob upoštevanju vseh dajatev in 9,5-odstotnega DDV za povprečno 70 kvadratnih metrov veliko stanovanje znašal okvirno 37 evrov in bo za dva evra dražji kot doslej. Strošek ogrevanja za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov pa bo višji za približno štiri evre in bo znašal 110 evrov.

V družbi so izračunali tudi skupni letni strošek ogrevanja za povprečno stanovanje in za povprečno hišo omenjenih velikosti. Za stanovanje bo skupni letni strošek višji za približno 18 evrov in bo znašal okvirno 860 evrov, za hišo pa bo višji za približno 60 evrov in bo znašal okvirno 2800 evrov.

Kot so še navedli v Energetiki Ljubljana, bo proizvodnja toplote in elektrike v enoti Termoelektrarne-toplarne Ljubljana (TE-TOL) bo tudi v prihajajoči ogrevalni sezoni temeljila na obstoječi premogovni tehnologiji in s tem na primarni uporabi premoga in lesnih sekancev, po potrebi pa bodo za proizvodnjo toplote uporabili tudi ekstra lahko kurilno olje.

Postavitev plinsko-parne enote, ki predstavlja ključen korak k večinskemu zmanjšanju premoga ter s tem pomemben korak v smeri zelenega prehoda, se medtem nadaljuje. Izgradnja je v zaključni fazi. Obratovanje plinsko-parne elektrarne načrtujejo za prihodnje leto.