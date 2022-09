Ena vas, dve gasilski društvi

V Latkovi vasi v Občini Prebold delujeta dve gasilski društvi, kar je morda edinstvena posebnost ne le v Savinjski dolini, ampak tudi v Sloveniji. Če morda pred desetletji ni bilo med njimi večjega sodelovanja, razen ob požarih in drugih intervencijah, je že vrsto let povsem drugače, k čemur so prispevali tudi mladi iz obeh društev in njihovi mentorji.

Družili so se tri dni. FOTOGRAFIJI: Darko Naraglav

Za zaključek gasilskih vaj so organizirali tridnevno skupno druženje za mladino PGD Latkova vas in PGD Groblja – Gasilske noči se je udeležilo 35 otrok. Prebivali so v gasilskem domu PGD Latkova vas ter se zabavali ob vodnih igrah, gledanju filmov z gasilsko tematiko, ustvarjanju gasilske zastave in kuharski delavnici. Strokovno predavanje na temo prve pomoči je vodila Barbara Smrke, sledilo pa je presenečenje – vaja s hitro intervencijo, ker se je zgodila kolesarska nesreča z več ponesrečenci. »Z gasilskim kombijem smo pohiteli na pomoč in s pridobljenim novim znanjem iz prve pomoči ustrezno poskrbeli za ponesrečence. Uspešni vaji je sledilo večerno druženje z raznimi igrami. Med drugim smo izbirali najbolj domiselne frizure, pri čemer njihova domišljija ni imela meja,« je povedala ena od mentoric Mateja Oblak iz PGD Latkova vas, ki je letos praznovalo tudi 120-letnico svojega delovanja.

Gorelo na dveh koncih Da sta v vasi dve gasilski društvi, je razlog požar leta 1925, ko je zagorelo v središču Latkove vasi. Vsi domačini so hiteli gasiti, le malo kasneje pa je zagorelo še na severnem delu vasi, tako imenovani Groblji. Tega požara ni nihče opazil, kaj šele, da bi ga kdo tudi gasil. Starejši objekt je v celoti pogorel in zato so se nekateri napredni vaščani s posestnikom Francem Kačem na čelu dogovorili, da ustanovijo svoje gasilsko društvo pod imenom Gasilska četa Groblje pri sv. Pavlu. Ustanovitev še enega gasilskega društva seveda ni bila po godu gasilcem in funkcionarjem iz Požarne brambe Latkova vas in tako tudi njihovi medsebojni odnosi niso bili najbolj zgledni. Po drugi strani se je med njimi ustvarila neka tekmovalnost, kar pa je bilo po svoje pozitivno za njihov razvoj in usposobljenost.

Ob zaključku so podelili priznanja za uspešno opravljeno intervencijo in sodelovanje na skupnem druženju, na kar jih bo spominjala skodelica z gasilskim motivom. Končali pa so z mislijo: »Skupaj smo močnejši.«