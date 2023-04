Ena gorica, šest kraljev cvička: Marjan bo krono prejel konec maja (FOTO)

Ko je Kostanjevičan Marjan Jelenič v petek okoli poldneva dobil klic, da je postal novi kralj cvička, kar ni mogel verjeti svojim ušesom. Kako, saj je ocenjevanje šele čez en teden, se je glasno spraševal, a kmalu ugotovil, da je vest, ki mu jo je sporočil predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, resnična. Ocenjevanje je minilo, cviček, ki ga je v oceno prinesel znani vinogradnik iz Globočic nad Kostanjevico na Krki, eden največjih slovenskih vinogradnikov, pa je bil najboljši. Z oceno 16,37 se je zavihtel v sam vrh najboljših cvičkov zadnjih let!

A uspeh ni naključje, je plod trdega dela in znanja, ki ga Marjan prenaša tudi na sina Jakoba, že osmi rod Jeleničevih, ki se ukvarja z vinogradništvom, v vinogradu pa z veseljem pomagata tudi hčerki dvojčici Nuša in Neža. Dela v vinogradu res nikoli ne zmanjka, saj imajo na 13,8 hektarja površin zasajenih kar 70.000 trt, v kleti pa glavnino vina predstavlja cviček. Vinograd imajo na dveh lokacijah; tu v Zavodah, del pa le lučaj stran, pri sv. Mohorju. »Tu je lega zelo dobra, ne nazadnje smo imeli že več kraljev cvička prav s te gorice. Pravzaprav še nobena gorica ni dobila toliko kraljev kot ta, ki leži na 320 metrih nadmorske višine in je idealna za vinogradništvo,« pojasni Marjan. Da so torej Zavode ena najboljših leg za pridelavo grozdja za cviček, dokazujejo dosedanji kralji, ki imajo tu vinograde, najprej je krono nosil Stane Jarkovič, Toni Jarkovič je bil kralj kar dvakrat, kralja sta bila tudi Franci Gramc in Tone Unetič, Marjan pa je zdaj torej že šesti kralj z iste gorice.

Krono kralja cvička bo prejel konec maja v Novem mestu.

Cviček in druge sorte

Jelenič je vinogradništvo prevzel od očeta Iva pred tremi desetletji. Takrat so imeli kakšnih 20.000 trt, zdaj jih imajo 70.000, Marjan je tudi prvi v družini, da od vinogradništva živi. Ko se Marjan ozre v preteklost, pove, da je bilo za družino prelomno leto 1953, ko je stari oče kupil posestvo tu v Jablancah, v vinorodni gorici Zavode, prej pa so živeli na Hrvaškem, kjer so se prav tako ukvarjali z vinogradništvom. Starinsko zidanico so Jeleničevi obnovili in jo kasneje dogradili, a 160 let stara obokana vinska klet je takšna, kot so jo zgradili predniki, in je odlična za zorenje vin, kjer sicer kraljuje cviček, a tudi druge sorte. Marjan tako s posebnim spoštovanjem govori o rumenem plavcu, lokalni sorti, ki jo je selekcioniral celo desetletje, potem pa zasadil vinograd z lastnimi cepiči. Ta trta je zelo odporna proti oidiju in peronospori ter je zelo prilagojena tukajšnjemu podnebju. Posebno mesto v kleti ima modra frankinja, s katero je lani na Festivalu modre frankinje na gradu Sevnica postal prvak, lani na 50. Tednu cvička pa je njegovo vino laški rizling suhi jagodni izbor 2017 prejelo najvišjo oceno ocenjevanja 19,50 in dobilo naziv šampion.

Miran Jurak, Marjan Jelenič in aktualni kralj cvička Janez Colnar

Šest finalistov

Dolenjski vinogradniki so na lokalnih ocenjevanjih dali v oceno več kot 3000 vzorcev na območju celotne Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, ki šteje 32 društev. Na finalnem ocenjevanju, ki je potekalo v sredo, petek in soboto na novomeškem Kmetijsko gozdarskem zavodu, pa je strokovna komisija ocenila 618 vzorcev, od tega 202 vzorca cvička. 22 jih je izpolnjevalo pogoje za kralja cvička, v finalnem ocenjevanju, v katerega se je uvrstilo šest cvičkov, pa je zmagal Jeleničev.

»Lansko leto vinogradnikom ni bilo najbolj naklonjeno zaradi vremenskih razmer, a kljub temu so bile ocene dobre. Ocena, ki jo je dosegel Jeleničev cviček, je zelo dobra, tako visoki oceni je botrovalo predvsem znanje, tudi novi pristopi pri pridelavi vina. Krona je tudi tokrat šla res v prave roke, saj je Marjan Jelenič sodeloval tudi v poskusnem pilotnem projektu modernizacije cvička. Dejstvo je namreč, da cviček mora ostati, hkrati pa mora iti s časom naprej. Marjan je tržni pridelovalec, vseskozi je član Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki in zelo aktiven tako v podpori cvička, društva in Zveze vinogradnikov,« je dejal Miran Jurak.

Predstavniki zveze in ocenjevalne komisije so morali v kleti preveriti tudi količine, ki so pogoj za naziv kralja cvička.

Šopek starih sort jablan

Še kako zadovoljen je tudi predsednik Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki Matej Kuhar. To društvo letos obeležuje 30 let delovanja in krona je kot češnja na torti ob jubilejem letu. »Poleg ambasadorjev in cvičkove princese smo imeli v društvu do sedaj že pet kraljev cvička, Marjan je šesti,« je dodal Kuhar, Marjana pa je s posebnim darilom presenetil Simon Kerin, blagajnik domačega društva. Prinesel mu je poseben šopek starih sort jablan: »Eno je dolenjska voščenka, ker smo na Dolenjskem, druga je carjevič, ker je Marjan car, tretja je deteljica, za srečo,« je pojasnil Kerin in dodal, da tako on kot novi kralj nista le vinogradnika, pač pa tudi sadjarja, ki s sajenjem starih sort obujata stare visokodebelne sadovnjake.

Marjan bo krono kralja cvička prejel v petek, 26. maja, na otvoritveni slovesnosti Tedna cvička, ki bo tudi letos potekal v okviru Festivala cvička v Novem mestu. Nasledil bo aktualnega kralja cvička Janeza Colnarja.