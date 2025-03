Ker je lesena lopa na naslovu Zagaj pri Ponikvi 27 črna gradnja, jo je treba po odločbi pristojnega inšpektorata in tudi sodišča podreti. A lastnica tega ne more storiti, saj v leseni lopi živi njen brat, ki se za uradne odločbe ne zmeni. »Ali se hočete z menoj pogovoriti?« me po tistem, ko ob vrsti rabljenih avtomobilov parkiram službeno vozilo, vpraša 66-letni Branko Ravnak. Seveda, mu odvrnem, a v trenutku, ko pojasnim, zakaj sem prišla, me odslovi z besedami, da je za »razpad dveh družin kriva betonarna v lasti očeta mamice mojih otrok«. Raje mi povejte, zakaj ne smem videti svojih treh o...