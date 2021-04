Ema prižgala zeleno luč: cepljenje z Janssen kmalu tudi v Sloveniji?

Evropska agencija za zdravila (Ema) je sporočila ugotovitve glede uporabe cepiva proizvajalca Johnson & Johnson. Po njihovih ugotovitvah so dobrobiti cepiva Johnson & Johnson večje od tveganj. Odbor agencije za varnost zdravil je namreč preučil redke primere neobičajnih krvnih strdkov, ki so jih po cepljenju s tem cepivom zaznali pri šestih osebah v ZDA.



Ema je danes sporočila, da mora proizvajalec k možnim stranskim učinkom cepiva proti covid-19 Janssen dodati opozorilo o nenavadnih krvnih strdkih. Prav tako morajo biti ti navedeni kot redek stranski učinek cepiva. Glede na minuli teden objavljeno pojasnilo Eme gre pri zaznanih krvnih strdkih za primere cerebralne venske sinusne tromboze, ki so se v večini primerov pojavili v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov v krvi.

Zapleti večinoma pri ženskah, mlajših od 60 let

Specifičnih dejavnikov tveganja za takšen zaplet niso potrdili, so se pa vsi primeri zgodili v času treh tednov po cepljenju, pri mlajših od 60 let, večinoma pri ženskah.



Cepivo je bilo za uporabo v EU odobreno 11. marca, njegova razširjena uporaba v uniji pa naj bi se začela prejšnji teden. A potem ko so pristojne oblasti v ZDA zaradi primerov strdkov priporočile začasno ustavitev uporabe cepiva, je podjetje začasno ustavilo dobavo svojega cepiva državam unije.



Prva pošiljko tega cepiva je Slovenija prejela v sredini aprila. Prišlo naj bi sedem tisoč odmerkov, nato pa 26. aprila še 12 tisoč odmerkov. Po besedah Jelka Kacina je šla pošiljka v karantensko skladišče, dokler se zadeve ne razčistijo.

Ema: Resni stranski učinki so zelo redki

Ema je sicer takrat sporočila, da med opravljanjem pregleda ostaja pri stališču, da dobrobiti cepiva pri preprečevanju covida-19 pretehtajo tveganje stranskih učinkov.



Enako sporočilo je nedavno podala po naknadni preučitvi varnosti cepiva AstraZenece, potem ko je potrdila, da je treba neobičajne krvne strdke v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva.

