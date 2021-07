Ema odobrila še eno cepivo za mladolstnike od 12. leta

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes odobrila cepivo proti covidu-19 ameriškega proizvajalca Moderna tudi za otroke in mladostnike od 12. leta dalje. Emini strokovnjaki so proučili rezultate ustreznih raziskav in prižgali zeleno luč za omenjeno cepivo tudi za starostno skupino od 12 do 17 let, poročajo tuje tiskovne agencije.



Modernino cepivo proti covidu-19 Spikevax je že drugo cepivo, ki je v EU dovoljeno tudi za otroke in mladostnike. Ema je namreč konec maja že odobrila cepivo proti covidu ameriškega Pfizerja in nemškega Biotecha.



Moderna je za dovoljenje zaprosila na podlagi raziskave, ki so jo izvedli med 2500 mladostniki v ZDA. Modernino cepivo se je pri tem po navedbah podjetja izkazalo za 100-odstotno učinkovito.



Za precepljenost z Moderninim cepivom sta po navedbah francoske tiskovne agencije AFP potrebna dva odmerka v razmaku štirih tednov. Modernino cepivo tako kot cepivo Pfizer/Biontech temelji na informacijski ribonukleinski kislini (mRNK). Ta prenaša navodila, s katerimi celice v telesu spodbuja k proizvodnji beljakovin za preprečevanje ali boj proti bolezni.



Po podatkih Eme je bilo doslej v Evropi polno cepljenih 200 milijonov Evropejcev, kar je več kot polovica vseh odraslih, a še vedno manj od zastavljenega cilja, da bi do konca poletja dosegli 70-odstotno precepljenost.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: