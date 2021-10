Ema bo sporočila odločitev glede cepljenja s tretjim odmerkom

Evropska agencija za zdravila (Ema) bo predvidoma danes sporočila odločitev glede uporabe morebitnega poživitvenega odmerka cepiva proti covidu 19, ki bi ga uporabili šest mesecev po drugem odmerku. Več evropskih držav je sicer že začelo cepiti ranljive skupine s poživitvenim odmerkom, tudi Slovenija. Odločitev Eme za danes je v petek na Dunaju napovedala evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides.



Ema sicer ocenjuje vlogo cepiva Pfizerja za uporabo poživitvenega odmerka vsaj šest mesecev po drugem odmerku pri starejših od 16 let. Cilj naj bi bil obnovitev zaščite po nekem obdobju od prejema cepiva proti covidu.

Doslej odobrili štiri cepiva

A po drugi strani so v Emi že večkrat opozorili, da bi bilo treba najprej cepiti čim več ljudi. Kot poudarjajo, vsa odobrena cepiva proti covidu 19 nudijo visoko raven zaščite pred najakutnejšimi posledicami covida (denimo hospitalizacija in smrt). Ema je doslej za uporabo v EU odobrila štiri cepiva, in sicer proizvajalcev Pfizer (Biontech), Moderna, AstraZeneca in Johnson & Johnson.

