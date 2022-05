Elizabeto in Jožeta dvakrat poročil isti župnik (FOTO)

Elizabeta in Jože Kurbus iz Ptujske Ceste v bližini Janževega Vrha sta zlato poroko praznovala s sorodniki in prijatelji, ob sveti maši, ki jo je v cerkvi sv. Benedikta v Benediktu daroval upokojeni župnik Ivan Zajnkovič, ki ju je tukaj tudi prvič poročil.

Svatje z župnikom in muzikanti pred benediško cerkvijo FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger

Zraven je bila tudi Marica Sirnik iz Spodnje Ščavnice, ki je bila priča že na poroki leta 1972, druga priča je bila Albina Fras. Z v štolo ovitima rokama ju je blagoslovil župnik in dekan župnije Benedikt Marjan Rola ter jima ob čestitki pripravil lep nagovor. Pred cerkvijo ju je sprejel trio Domači muzikanti.

Zemljo oddali

Oba sta se rodila leta 1952, Elizabeta na Zagajskem Vrhu, Jože pa v Negovi. Po končani osnovni šoli sta se zaposlila v Avstriji, kje sta si prislužila večji del pokojnine. Pravzaprav je bila Elizabeta na Dunaju zaposlena celih 40 let. V tem času je rodila tri otroke, Roberta, Jožeta in Zdenko. Ker sta bila v tujini, so otroke večino časa vzgajali njuni starši. Danes ju otroci razveseljujejo s štirimi vnuki in tremi pravnuki. S prihranki sta v Ptujski Cesti kupila 7 ha veliko posest ter si zgradila hišo in gospodarska poslopja.

Ob prihodu iz cerkve so ju zasuli s konfeti.

Ker se je Jože prej vrnil z dela, so redili 10 krav in se ukvarjali z mlekarstvom. Imeli so tudi zbiralnico. Ob tem so redili deset prašičev in jih namenili v prodajo. Posest, ki ima danes 8 ha zemlje, so opremili s potrebnimi stroji ter tremi traktorji. Kmetija je zdaj v mirovanju, saj so kmetovanje opustili, zemljo pa dali v najem. Za svoje potrebe redijo le dva prašiča. Kurbusovi so tudi rejniška družina; pri njih je živelo več odraslih, ki jim jih je dodelila socialna služba. Trenutno je pri hiši Tomaž, za katerega sta Elizabeta in Jože povedala, da je postal del družine.

1972. sta se poročila.

Zakonca sta dobra gospodarja, vedno pripravljena pomagati tudi drugim, če ju potrebujejo. Praznovanje zlate poroke jima je bilo v veliko veselje, med drugim sta pred cerkvijo zaplesala pred svati. Zaplesala pa sta tudi na slavju, ki je potekalo v gostilni Križan v Spodnji Ščavnici.