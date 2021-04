Elektronske vinjete zamujajo

Kako so se navade ljudi po Sloveniji in v srednji Evropi spremenile, je bilo razvidno ta teden, ko je družba za avtoceste Dars objavila podatke o prodaji vinjet v letošnjem letu: uporabniki so jih kupili za četrtino manj kot v enakem obdobju leto prej, ko je korona šele prišla in se zasidrala med nami; to je za Dars pomenilo skoraj 13,5 milijona manj realizacije. Nič več ne bomo praskali nalepk s stekla. FOTO: Leon VidicNižjo prodajo so pripisali pandemiji covida-19 in z njo povezanim ukrepom. Za vse nas naj bi to bila zadnja slovenska vinjeta, ki smo jih nekaj let lepili na vetrobranska stek...