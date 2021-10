Elektronske vinjete so pred vrati: to je vse, kar morate vedeti o njih

Vinjete se poslavljajo, kar lastnikom avtomobilov prinaša nekakšno olajšanje – odpade njihovo lepljenje in praskanje z vetrobranskega stekla. Namesto njih bomo dobili elektronske vinjete, ki lastnikom vozil, tako kot zdajšnje vinjete, prinašajo neomejeno uporabo avtocestne infrastrukture. Kaj pravzaprav to pomeni in kaj se bo spremenilo? Odgovore na zastavljena vprašanja so podali pri Družbi RS za avtoceste (Dars).



Kdaj se bodo začele uporabljati elektronske vinjete ?

Nakup in uporaba letne in polletne (ta velja samo za motorna kolesa) e-vinjete bosta mogoča od 1. decembra 2021. Od 1. decembra 2021 letna in polletna (ta velja samo za motorna kolesa) vinjeta ne bosta več v obliki nalepke, ampak samo še v digitalni obliki.



Mesečna in tedenska e-vinjeta za leto 2022 bosta začeli veljati 1. februarja 2022, kupiti pa ju bo mogoče največ 30 dni prej. Od 1. februarja 2022 bosta tudi mesečna in tedenska vinjet samo v digitalni različici (in ne več v obliki nalepke).



Možnost nakupa 30 dni prej bo sicer veljala za vse vrste e-vinjet. Letno e-vinjeto bomo na primer lahko kupili (hkrati z nakupom bo treba izbrati tudi datum začetka njene veljavnosti) do 30 dni pred začetkom njene veljavnosti. Ker pa se prodaja letnih e-vinjet letos prične s 1. decembrom, bo možnost nakupa 30 dni prej veljala po tem datumu.



To pomeni, da bo 1. decembra 2021 že mogoče kupiti letno e-vinjeto in jo s tem dnem tudi že koristiti?

Drži.





Nakup bo mogoč prek spleta ali na dosedanjih prodajnih mestih vinjet (bencinski servisi, različni trgovci).Cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo iste.– e-vinjeta 2A (osebna in bivalna vozila): letna – 110 evrov, mesečna – 30 evrov, tedenska – 15 evrov;– e-vinjeta 2B (kombiji): letna – 220 evrov, mesečna – 60 evrov, tedenska – 30 evrov;– e-vinjeta za motorna kolesa: letna – 55 evrov, polletna – 30 evrov, tedenska – 7,5 evra.Sprememba bo le pri letni e-vinjeti, ki bo veljala 12 mesecev od dneva, ki ga bomo določili za začetek njene uporabe (doslej je letna vinjeta veljala od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja naslednjega leta).Uporabnik bo ob nakupu e-vinjete dobil potrdilo o nakupu in račun. Priporočamo, da uporabniki hranijo tako potrdilo kot račun, ni pa obvezno, da ju imajo v vozilu.Nakup bo možno opraviti v spletni trgovini. V tem primeru bo uporabnik dobil potrdilo in račun na e-naslov (neregistriran uporabnik) ali bo naloženo na njegovem uporabniškem računu v spletni trgovini (registriran uporabnik).Uporabnik bo ob nakup e-vinjete podpisal potrdilo, da so podatki – registrska številka, cestninski razred in veljavnost vinjete – pravilni, s podpisom pa bo tudi prevzel odgovornost za pravilnost podatkov. Napaka lahko pomeni, da cestnina za konkretno vozilo s točno določeno registrsko številko ni plačana.Do začetka veljavnosti vinjete bo možno podatke o registrski številki spremeniti, ravno tako bo možno enkrat prestaviti začetek veljavnosti vinjete ali celo odstopiti od nakupa.Po začetku veljavnosti e-vinjete reklamacije ne bodo več mogoče.Ob odjavi vozila iz prometa bo mogoče pridobiti tudi povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete le v primeru, da morebitni novi lastnik vozila tega ne bo registriral z isto registrsko številko.Samo v primeru imenske tablice ali kovinskih preizkusnih tablic. Sicer bo v primeru prodaje vozila možno zahtevati povračilo neporabljenega dela e-vinjete, pod pogojem, da novi lastnik ni registriral vozila z isto registrsko številko.Glede izjem niso predvidene spremembe, izjeme so sicer navedene v področni vladni uredbi o cestnini in cestninskih cestah, več na povezavi Do konca januarja 2022 bo nadzor potekal tako kot pri obstoječih vinjetah v obliki nalepk. Vozila, ki bodo že v decembru in januarju začela uporabljati letno e-vinjeto, pa bodo cestninski nadzorniki družbe DARS preverjali na nadzornih točkah, počivališčih, mejnih prehodih …, in sicer tako, da bodo podatke o vozilu preverili ročno v centralnem sitemu (z vnosom registrske številke). Glede na izkušnje v preteklih letih, je delež vozil, ki začnejo uporabljati letne vinjete za prihodnje leto že v decembru in januarju, razmeroma nizek. Zato bo tako preverjanje možno in ne bo povzročalo zapletov ali omogočalo uporabe cestninskih cest brez plačila cestnine.Nov sistem nadzora e-vinjet bo polno deloval s 1. februarjem 2022.Od februarja 2022 bodo registrske številke vozil preko stacionarnih kamer nadzirane na posameznih točkah avtocestnega omrežja. Na nadzornih točkah, avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih, avtocestnih priključkih bo nadzor potekal s prenosno nadzorno opremo, z nadzornimi kamerami za mobilni nadzor pa bodo opremljena tudi vozila cestninskega nadzora, kar bo cestninskim nadzornikom omogočalo nadzor med vožnjo.Če bo sistem preveril vozilo, za katerega je e-vinjeta kupljena, bo ta podatek takoj izbrisan iz sistema in o uporabi cestninske ceste v sistemu ne bo ostala nobena sled.Če bo zaznana kršitev (za vozilo e-vinjeta ni kupljena), se podatek ohrani v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka.Če bo zaznana kršitev (za vozilo veljavna e-vinjeta ne bo kupljena), se bo podatek ohranil v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka.Za vozila, ki so registrirana v Sloveniji, bodo cestninski nadzorniki cestninskemu zavezancu po pošti poslali plačilni nalog in račun za e-vinjeto.V primeru kršiteljev iz tujine pa nameravamo prekrškovni postopek izvesti, preden bo uporabnik zapustil naše omrežje cestninskih cest.Enaka kot zdaj – 300 evrov.