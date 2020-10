Elektronskim vinjetam zelena luč. Kdaj jih bomo dobili?

Plačevanje cestnine glede na prevožene kilometre?

Člani odbora DZ za infrastrukturo so na današnji seji prižgali zeleno luč predlogu novele zakona o cestninjenju, ki prinaša pravno podlago za uvedbo elektronskih vinjet za osebna vozila. Imeli so sicer kar nekaj pomislekov, med drugim glede načina zaračuvanja cestnine, nadzora voznikov in učinkovitosti pregona kršiteljev.Nekatere poslance, med njimi(Levica), je zanimalo, ali uvedba elektronske vinjete pomeni plačevanje cestnine glede na prevožene kilometre. To bi po njegovih besedah mnoge državljane namreč potisnilo v finančno stisko. Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvuje zagotovil, da bo plačevanje cestnine še naprej vezano le na časovno obdobje.(SAB) je Miheliča vprašal, ali bo uvedba elektronske vinjete znižala njeno ceno. Državni sekretar mu je odgovoril, da cene vinjet ostajajo enake. Z digitalizacijo vinjete se bodo nekateri stroški res znižali, a bodo porasli nekateri drugi, je pojasnil.(SD) in(LMŠ) je zanimalo, s kakšnimi varovalnimi mehanizmi bo država preprečila, da bi bil sistem nadzora izrabljen za sledenje vozilom. Kot je pojasnil Mihelič, bo sistem po preverjanju uporabnika podatke v hipu izbrisal, razen če bo šlo za kršitelja. »Tudi informacijski pooblaščenec je ocenil, da predlog novele vsebuje vse varovalne mehanizme,« je poudaril.(SMC) pa je vprašala glede nadzora tujih državljanov. »Ali se bodo v primeru, če ne bodo imeli vinjete, državo pa bodo prečkali le enkrat in jo nato zapustili, izognili globi,« jo je zanimalo. Odgovoril ji je predsednik uprave Darsa, ki je pojasnil, da bodo skušali tujce sankcionirati še na ozemlju Slovenije.Brez pomislekov glede predloga novele pa sta bila med drugim(SMC) in(NSi), ki v novosti vidita možnost za težko pričakovan napredek na področju digitalizacije prometaPavšič in Dušan Šiško (SNS) sta ministrstvo pozvala, naj premisli o možnosti izvzetja mestnih obvoznic in obmejnih območij iz cestninskega sistema. To bi med drugim koristilo turizmu, sta prepričana.Šiška je zanimalo tudi, ali bo dobavitelj tiskanih vinjet zaradi prekinitve pogodbe zahteval odškodnino. Hajdinjak mu je pojasnil, da se pogodba z dobaviteljem izteče letos, zato bo ta dobavil le še vinjete za leto 2021. Te bo Dars še potreboval, saj je uvedba elektronske vinjete predvidena za december 2021.Člani odbora so predlog novele zakona o cestninjenju podprli brez glasu proti.