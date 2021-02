Elektronske vinjete blizu ali ne?

Nemara se kdo spomni dolgoletnih zapletov, ki jih je naša država pod različnimi vladami imela z uvedbo elektronskega cestninjenja tovornega prometa na avtocestah: številni razpisi in še več pritožb nanje so pripeljali do tega, da je sistem DarsGo zaživel komaj po sedmih letih od prvega razpisa. Zdaj se vse bolj zapleta tudi glede izbire izvajalca, ki naj bi poskrbel za elektronske vinjete, ki bodo predvidoma od letošnjega decembra nadomestile tiste na avtomobilskih vetrobranskih steklih. Dvomi po objavi razpisa Prvi znaki, da tudi tokrat ne bo šlo gladko, so se pojavili že lani oktobra...