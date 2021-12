Elanove smuči za šolarje

»Šole vseskozi podpiramo pri organizaciji športnih dni na snegu. To je le ena od mnogih aktivnosti, s katerimi približujemo smučanje kot šport in preživljanje prostega časa otrokom,« poudarja Rebeka Lah, skrbnica blagovne znamke Elan in vodja Alpskega smučarskega muzeja. V teh dneh je svetovno znani proizvajalec in dobavitelj izdelkov za smučanje, plovil, športne opreme ter tehnološko naprednih kompozitov s smučmi obdaril dve šoli in učencem podaril 15 parov.

Učenci Osnovne šole Šmarjeta iz Šmarjeških Toplic so bili nad novimi smučmi navdušeni.

Šolarji z Osnovne šole Šmarjeta iz Šmarjeških Toplic ter Osnovne šole Riharda Jakopiča iz Ljubljane so se razveselili smuči s tehnologijo U-Flex, ki je bila razvita posebej za otroke in so z njo začetni zavoji še enostavnejši. »Še enkrat bi se radi zahvalili vsem osnovnim šolam, ki so sodelovale na razpisu. Poudariti moram, da je bil odziv nad vsemi pričakovanji, saj se je na razpis prijavilo kar 118 osnovnih šol,« sporoča Rebeka Lah.

Elan je že konec septembra po končanem drugem razpisu predal več parov otroških turnih smuči tudi osnovni šoli Vitanje. Donacija je takrat potekala v sklopu tekaškega športnega dne na osnovni šoli.

10 smuči so dobili šolarji iz Šmarjete, pet pa iz Ljubljane.

»Projekt donacije otroških smuči je vezan na naše poslanstvo, saj trdno verjamemo, da ima lahko vsak odlično smučarsko izkušnjo in da ni lepšega kot preživljanje časa na s snegom obdanih hribih s prijatelji ali družino. Tudi otrokom želimo še naprej omogočati smučarsko izkušnjo, s tem pa tudi spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa med otroki in mladostniki. Želimo si, da spoznajo smučanje kot zabaven šport. Istočasno pa je sodelovanje z lokalnim okoljem del strategije družbene odgovornosti, kar je za globalno podjetje, kot je Elan, še posebnega pomena,« še zaokroži skrbnica blagovne znamke Elan in vodja Alpskega smučarskega muzeja.