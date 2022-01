Ekstremne vremenske razmere na Balkanu: kaj lahko pričakujemo pri nas?

Južni sosedje so se prebudili v jutro z ekstremno nizkimi temperaturami. Kot poročajo hrvaški mediji, so ponekod namerili celo do –16 stopinj Celzija. Hladno je bilo tudi na jadranski obali, kjer so bile jutranje temperature od –3 do 0 stopinj. Tudi grške otoke so zajele snežne padavine, kjer pa takšnega vremena niso vajeni. Tudi v Črni gori so namerili neverjetnih 33 stopinj pod lediščem.

Ali se morda kaj podobnega obeta tudi pri nas, smo povprašali meteorologa Braneta Gregorčiča. »Niti slučajno,« pravi in dodaja, da je šel prodor najbolj hladnega zraka čez vzhod Balkana proti Grčiji. »Nad vzhodnim Sredozemljem je ciklon, tako da imajo Grki za njihovo podnebje nenavadno vreme. Tudi tam se počasi ta proces nekako izteka, glavnina je tudi tam že minila.«

Naslednjih 10 dni snega ni na vidiku

Meteorolog Branko Gregorčič. FOTO: Leon Vidic, Delo

V sredo megla in jutranje temperature pod lediščem

Gregorčič zagotavlja, da ni bojazni, da bi kaj podobnega občutili tudi v Sloveniji. »Pri nas še 10 dni ni na vidiku nobenega snega. V bistvu bo precej sonca, ker bodo nad Alpami pihali večinoma severozahodni zračni tokovi,« pravi in dodaja, da bodo na južni strani Alp pogosta sončna obdobja. Padavine bodo omejene bolj na njihovo severno stran. Tam bo delno deževalo, delno snežilo. Jutra bodo po njegovih besedah zimsko hladna, a ne ekstremno. Čez dan bo okoli 5 stopinj ali pa celo več.

Po napovedih Agencije RS za okolje bo danes precej jasno, nizka oblačnost je dopoldne povsod razpadla. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem do 8 °C.

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 4 do 8, na Goriškem do 10 °C.