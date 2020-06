Eksplozija raubšica

Koronavirus so mnogi izkoristili za krivolov. Ribiški čuvaji z vseh koncev Slovenije namreč poročajo o rasti nezakonitega ribolova. Ta je v posameznih revirjih samo marca in aprila nekajkrat presegel številke za celotno lansko leto.Gregor Križnik, predsednik Ribiške družine Ljubno ob Savinji, je dejal, da so se v času epidemije koronavirusa takoj prilagodili razmeram. Čeprav je ribe v primerjavi z istim obdobjem lani lovilo le 15 odstotkov običajnega števila ribičev, v družini pa so odpovedali vse delovne akcije, v zadnjih dveh mesecih niso zanemarili čuvajske službe. Celo okrepili so jo, saj so slutili, kaj se bo zgodilo.V ...