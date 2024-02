Eksotične zverinice obiščejo tudi vrtce in gasilce

V našem obleganem turističnem biseru si poleg Blejskega otoka in Blejskega gradu ter drugih zanimivosti lahko ogledamo tudi eksotične živali. Razstavo teh živali pod imenom Čudežne zverinice – Magical Beasts Bled lahko doživite vsak dan med 10. in 18. uro na Ljubljanski cesti 13 a na Bledu.

»Po dveh letih, odkar smo se preselili na novo samostojno lokacijo, smo še vedno na Bledu. Eksotičnim hišnim ljubljenčkom, ki potrebujejo začasno ali stalno novi dom, še vedno ponujamo nastanitev in oskrbo. S pogovori z obiskovalci, tečaji, delavnicami na šolah in v vrtcih ter na taborih pa še dodatno izobražujemo in ozaveščamo ljudi, ki si tovrstne hišne ljubljenčke zaželijo,« je sporočila Nika Leben, samostojna podjetnica in predstavnica podjetja Bioexo. Njihovo poslanstvo je, kot pravi, premagovati strahove, vzgajati spoštovanje do živih bitij, učiti s pozitivno izkušnjo, doživeti lepote narave in igrati na strune življenja z veseljem. »Ne moremo pa mimo tega, da ne gledamo s hvaležnostjo v leto 2021, ko nas je pred propadom rešila uspešna dobrodelna akcija, ki je v težkih covidnih časih pomenila ključno finančno podporo,« poudarja Lebnova. »Hvaležni smo takrat lahko nadaljevali in izboljšali razmere številnim prebivalcem našega zavetišča. In ravno zato se vsem tistim, ki ste nam takrat pomagali, iz srca še enkrat iskreno zahvaljujemo.«

Na razstavi Čudežne zverinice lahko obiskovalci spoznajo najpogostejše eksotične hišne ljubljenčke, se poučijo o njihovi oskrbi, ravnanju, prehrani in značajskih potezah. Lahko izvedo, kako se kače gibljejo, levijo in prehranjujejo, ter, denimo, ali kuščarji slišijo. Ne nazadnje obiskovalec ob strokovni pomoči premaguje strah, ki ga prinaša pogled na eksotične živali.

Bioexo predstavlja edinstveno kombinacijo izobraževalne razstave živali (MiniZOO), zavetišča in muzeja. »Konec leta nam je namreč uspelo urediti muzejsko sobo, kjer si lahko obiskovalci ogledajo različna okostja, minerale, fosile ter druge naravoslovne zbirke. Pri tem nam je pomagal Lovro Švab iz Gorij, ki pri svojih rosnih štirinajstih letih z veseljem širi znanje o paleontologiji in del svoje zbirke mineralov in fosilov prikazuje tudi pri nas,« je povedala Lebnova.

Še naprej bodo otroke in odrasle opominjali, da so živali čuteča bitja. Foto: osebni arhiv

Tudi trgovina

Veseli so, da se obiskovalci k njim radi vračajo in pohvalijo vse novosti, ki so v teh dveh letih nastale. Tudi število živali se je povečalo, nekatere so k njim prinesli, druge so dokupili, tako jih je vseh skupaj že 200. »Otroci pri nas radi praznujejo rojstni dan, se nam pridružijo kot oskrbnik za en dan ali pridejo kot mladi prostovoljci pomagat pri oskrbi živali. Nekaj ustanov nas je obiskalo, zaradi vse dražjih avtobusnih prevozov pa smo lani z živalmi obiskali več kot petdeset vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter zavodov. Obiskali so nas župani zgornje Gorenjske, blejski župan in nekateri posamezni ustvarjalci vsebin na družbenih omrežjih. Sodelovali smo v različnih fotografskih projektih, hotelskih jungle brunch zajtrkih, snemanju slovenskega filma in life coach dogodkih. Sodelovali smo na desetih manjših izobraževalnih razstavah, kot sta Festival za ljubitelje živali in Bioexo.«

Štirim poklicnim gasilskim brigadam so predavali o eksotičnih živalih in nevarnostih pri ravnanju z njimi, v državnem zboru pa so na Posvetu za živali predstavili problematiko pomanjkljive ali neustrezne zakonodaje o eksotičnih živalih ter na posebnem sestanku o tem spregovorili v Kabinetu vlade RS. »Pred pol leta pa smo združili moči tudi z BTL Petshop, ki je na Bledu v naših prostorih odprl prvo blejsko trgovino za hišne ljubljenčke, ne samo eksotične, ampak tudi bolj običajne, kot so kužki in mucki.«

Lebnova dodaja, da ne morejo mimo načrtov za prihodnost: »Še naprej želimo kvalitetno skrbeti za naše živali, izobraževati in navduševati ljudi. Še naprej bomo otroke in odrasle opominjali, da so živali čuteča bitja, da so naši družinski člani, ki potrebujejo našo oskrbo. Tako je v načrtu povečanje števila objav z izobraževalno vsebino na omrežju tiktok in youtube. Prav tako bomo novičke iz sveta eksotičnih živali prenašali po elektronski pošti. Tiha želja je tudi ustanovitev izobraževalnega centra za eksotične živali, hkrati pa želimo še povečati število tečajev in delavnic, ki bodo povečale znanje, odpravljale predsodke in spodbujale k skrbi za slovenske avtohtone vrste plazilcev in dvoživk.«

Eksotične živali že nekaj časa živijo na Bledu. Foto: osebni arhiv